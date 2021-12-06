Избирком Иркутской области подвел итоги выборов в трех муниципалитетах

Три муниципальные кампании завершились в Иркутской области 5 декабря. Избирком Приангарья подвел итоги выборов, сообщает пресс-служба комиссии.

В Аларском районе депутатами думы села Александровск избраны от «Единой России» Светлана Ахмедзьянова и Ольга Гусева, от ЛДПР Алексей Щербаков. Главой Алкинского МО Куйтунского района стал Юрий Слайковский от КПРФ, его кандидатуру поддержал 121 избиратель (47,8%). Главой Луговского МО Мамско-Чуйского района избирали самовыдвиженца Андрея Попова, за которого проголосовали 94 избирателя (58,7%).

5 декабря проходят выборы в трех муниципалитетах Иркутской области

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