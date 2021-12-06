Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Избирком Иркутской области подвел итоги выборов в трех муниципалитетах

Три муниципальные кампании завершились в Иркутской области 5 декабря. Избирком Приангарья подвел итоги выборов, сообщает пресс-служба комиссии.

В Аларском районе депутатами думы села Александровск избраны от «Единой России» Светлана Ахмедзьянова и Ольга Гусева, от ЛДПР Алексей Щербаков. Главой Алкинского МО Куйтунского района стал Юрий Слайковский от КПРФ, его кандидатуру поддержал 121 избиратель (47,8%). Главой Луговского МО Мамско-Чуйского района избирали самовыдвиженца Андрея Попова, за которого проголосовали 94 избирателя (58,7%).

Предыдущая новость по этой теме:

5 декабря проходят выборы в трех муниципалитетах Иркутской области

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Синоптики прогнозируют температуру -2 в Иркутске и Братске 6 декабря
Синоптики прогнозируют температуру -2 в Иркутске и Братске 6 декабря
Вечером 6 декабря торжественно включат подсветку Братской ГЭС
Вечером 6 декабря торжественно включат подсветку Братской ГЭС
6 декабря исполняется 24 года со дня крушения самолета «Руслан» во Втором Иркутске
6 декабря исполняется 24 года со дня крушения самолета «Руслан» во
Избирком Иркутской области подвел итоги выборов в трех муниципалитетах
Избирком Иркутской области подвел итоги выборов в трех муниципалитетах
Константин Костин подвел итоги съезда "Единой России"
Константин Костин подвел итоги съезда "Единой России"
Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сводили детей в кино
Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сводили детей в кино
Как узнать, кем вы были в прошлой жизни: 3 необычные методики
Как узнать, кем вы были в прошлой жизни: 3 необычные методики
Правительство РФ продлило атиковидные правила работы вахтовиков до начала 2023 года
Правительство РФ продлило атиковидные правила работы вахтовиков до
Ольга Кабо показала своего красавчика сына
Ольга Кабо показала своего красавчика сына
"Чуть парик не слетел": Лазарев вырвал клок волос у Кудрявцевой на "Песне года"
"Чуть парик не слетел": Лазарев вырвал клок волос у
Сергей Кириенко выступил в студии-лектории общества "Знание" на форуме #МЫВМЕСТЕ
Сергей Кириенко выступил в студии-лектории общества
Приложение Xbox будет показывать, хорошо ли работает игра на вашем PC
Приложение Xbox будет показывать, хорошо ли работает игра на вашем PC

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
IKEA сдает в аренду квартирки площадь в 10 м2 за 63 рубля в месяц, что бы доказать, что в них тоже можно жить, но как?
IKEA сдает в аренду квартирки площадь в 10 м2 за 63 рубля в месяц,
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин напомнил о рисках криптовалют
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения на Terra
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения
Хакеры вывели с горячих кошельков биткоин-биржи BitMart более $150 млн
Хакеры вывели с горячих кошельков биткоин-биржи BitMart более $150 млн

Еще по теме

5 декабря проходят выборы в трех муниципалитетах Иркутской области
Сын главы Приангарья подал документы на мандат депутата Заксобрания
Власти региона не рассматривают вопрос о расселении жителей Мамско-Чуйского района
ЦИК России подвел предварительные итоги выборов