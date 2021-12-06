Яна Рудковская жестко высказалась о словах Тарасовой по поводу ее сына

Тренер Татьяна Тарасова не увидела таланта у сына продюсера Яны Рудковской. Яну Рудковскую задели высказывания Татьяны Тарасовой в шоу «Секрет на миллион» на НТВ о тренерских способностях Евгения Плющенко и таланте их сына Саши. Светская львица дала большое интервью, в котором она ответила на слова прославленного тренера. Татьяна Анатольевна сказала в эфире шоу, что не видит у сына Рудковской большого потенциала в фигурном катании. По её мнению, мальчик катается неплохо, но не более. Рудковская была возмущена, что Тарасова позволяет себе давать такие оценки восьмилетнему ребенку, который усердно тренируется и показывает хорошие результаты на соревнованиях. Рудковская заявила, что с большим уважением относится к Тарасовой, но, несмотря на опыт, её мнение она не считает авторитетным. «В прошлом году он не проиграл ни одного старта, будучи самым маленьким из участников. Так что смотря с кем сравнивать. Она не видит (потенциала — прим. ред.), а Алексей Николаевич Мишин, Елена Анатольевна Чайковская видят. Брайан Орсер видит, Рафаэль Арутюнян видит, Николай Морозов видит, и мой муж и вся его команда видят. Эти мнения для меня авторитетны», — цитирует Рудковскую СЭ.Яна Рудковская с сыном Яна заступилась и за своего мужа, которого обвиняют в том, что он якобы переманивает учениц Этери Тутберидзе. Тарасова заняла сторону Этери Георгиевны, заявив, что Плющенко новичок в тренерском деле и пока что не добился никаких результатов. Рудковская осадила Татьяну Анатольевну и рассказала, что её муж никогда не занимался переманиванием. Она добавила, что ученики Академии Плющенко — Зинина, Жилина и Муравьева уже начали показывать достойный результат на соревнованиях, а дальше будут только набирать форму. «Да, Евгений — начинающий тренер. Все с чего-то начинают. Татьяна Анатольевна и Алексей Николаевич тоже когда-то начинали. И Этери Георгиевна. А как по-другому?» — говорит Яна. При этом Рудковская подчеркнула, что не считает Тутберидзе с её «одноразовыми» чемпионками величайшим тренером. «Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте, объясните мне?» — негодует Рудковская. Она заявила, что изменит своё отношение к Этери Георгиевне, когда хоть одна из её спортсменок выступит на двух Олимпийских играх.