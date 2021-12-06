Эдвард Сноуден раскритиковал разработчиков NFT-игр за создание дефицита

Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ США Эдвард Сноуден в рамках онлайн-конференции BlockDown DeData выразил обеспокоенность тем, как некоторые люди или фирмы могут использовать невзаимозаменяемые токены (NFT) в игровой индустрии.

«Существуют люди, пытающиеся создать искусственный дефицит в постдефицитной сфере. Я считаю, сообществу следует отказаться от ненужного искусственного дефицита в интересах определенного класса инвесторов», — пояснил Сноуден.

Он также назвал некоторые аспекты метавселенных «ужасными, отвратительными и трагичными» из-за стремления заработать на побегах пользователей из реальности.

https://youtu.be/F6f_Yz5kn_g

Соучредитель Ethereum и основатель Polkadot Гэвин Вуд не согласился со Сноуденом:

«У меня нет никаких проблем с разработчиками игр, ограничивающими доступ к своим продуктам тем же способом, как и на протяжении десятилетий ранее. Я рассматриваю NFT как более гибкий способ ограничения доступа к продукту».

Ранее Сноуден продал свой первый невзаимозаменяемый токен за 2224 ETH. NFT «Оставайся свободным» изображает его оцифрованный портрет в виде вырезок из документов с судебным иском о нарушении американского законодательства со стороны АНБ.

Напомним, в конце ноября британский толковый словарь английского языка Collins признал аббревиатуру NFT словом 2021 года.