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Эдвард Сноуден раскритиковал разработчиков NFT-игр за создание дефицита

Эдвард Сноуден раскритиковал разработчиков NFT-игр за создание дефицита


Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ США Эдвард Сноуден в рамках онлайн-конференции BlockDown DeData выразил обеспокоенность тем, как некоторые люди или фирмы могут использовать невзаимозаменяемые токены (NFT) в игровой индустрии.


«Существуют люди, пытающиеся создать искусственный дефицит в постдефицитной сфере. Я считаю, сообществу следует отказаться от ненужного искусственного дефицита в интересах определенного класса инвесторов», — пояснил Сноуден.


Он также назвал некоторые аспекты метавселенных «ужасными, отвратительными и трагичными» из-за стремления заработать на побегах пользователей из реальности.


https://youtu.be/F6f_Yz5kn_g

Соучредитель Ethereum и основатель Polkadot Гэвин Вуд не согласился со Сноуденом:


«У меня нет никаких проблем с разработчиками игр, ограничивающими доступ к своим продуктам тем же способом, как и на протяжении десятилетий ранее. Я рассматриваю NFT как более гибкий способ ограничения доступа к продукту».


Ранее Сноуден продал свой первый невзаимозаменяемый токен за 2224 ETH. NFT «Оставайся свободным» изображает его оцифрованный портрет в виде вырезок из документов с судебным иском о нарушении американского законодательства со стороны АНБ.


Напомним, в конце ноября британский толковый словарь английского языка Collins признал аббревиатуру NFT словом 2021 года.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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