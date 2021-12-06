Кабмин одобрил законопроект об отмене аукционов на недра при строительстве железных дорог

11:32 Автор: Виктория Карташева

Источник: Минприроды

Правительство утвердило поправки в закон «О недрах», предусматривающие отмену проведения аукционов на право пользования недрами при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту некоторых участков железных дорог. Об этом сообщается на сайте Минприроды.

Данными поправками предполагается сократить процедуру получения права пользования недрами местного значения для добычи общераспространённых полезных ископаемых, необходимых при строительстве. Что, по мнению авторов поправок, в свою очередь позволит более оперативно использовать такие стройматериалы на объектах. Речь, в частности, идёт о Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.





Читайте также:

• На воспроизводство природных богатств могут выделить 166 млрд рублей на три года • Путин поручил повысить прозрачность при лицензировании геологоразведки • Минприроды проведёт ревизию лицензий недропользователей по всей стране

«Это позволит на 2-3 месяца сократить сроки предоставления участков и снизить себестоимость песка и гравия, которые сейчас закупаются у бизнесменов. В 2017 году по поручению Президента аналогичный механизм был введен в отношении автомобильных дорог общего пользования», — отметил глава Минприроды Александр Козлов.

Помимо этого, сейчас прорабатывается инициатива об установке аналогичного механизма для добычи песка и гравия для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, её планируется добавить ко второму чтению документа в Госдуме. Данный проект закона внесут на рассмотрение Государственной Думы в установленном порядке, отмечается на сайте Минприроды.

Ранее сообщалось, что Минприроды разработало порядок ведения реестра недобросовестных недропользователей. Создание такого списка предусмотрено изменениями в законе «О недрах», которые вступят в силу с января 2022 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.

#строительство

25