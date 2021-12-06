Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как отмечают День пушистой нежности 2 декабря 2021 года

Как отмечают День пушистой нежности 2 декабря 2021 года

Сегодня, 2 декабря, принято отмечать День пушистой нежности. Это веселый и добрый праздник, несущий людям много положительных эмоций. Его с удовольствием отмечают взрослые и дети, даря друг другу нежность и хорошее настроение.

Чему посвящен праздник День пушистой нежности




История этого необычного праздника, как и его традиции, полна тайн. Никто не знает где и когда он впервые появился, чему посвящен, как его правильно отмечать. Известна только дата — 2 декабря. Но в этом есть и своя прелесть, ведь этот праздник можно понимать по-разному.

Кто-то ассоциирует его с первым пушистым снегом, который выпадает в этот день. Кто-то — с нежной структурой пуховых изделий, которые пришла пора надевать. Кто-то — с любимыми домашними животными, имеющими пушистую шерстку. А кто-то просто с нежностью, которую мы дарим друг другу, ведь ее так мало в нашей динамичной жизни. Хорошо, что ей посвящен целый день в году!

Нежность — это особое чувство, которое трудно передать словами, но оно всегда хорошо ощущается. Поэтому все, что дает чувство доброты и любви, будет хорошим поводом для сегодняшнего праздника.

Традиции Дня пушистой нежности



2 декабря, когда зима окончательно вступает в свои права, во многих странах отмечают День пушистой нежности. Везде это происходит по-разному и каждый ассоциирует этот праздник с чем-то своим. Исходя из этих предпочтений, и складываются разнообразные традиции.

В этот день принято дарить другу другу улыбки, говорить ласковые слова, совершать добрые дела и наполнять сердца друг друга пушистой нежностью.

День пушистой нежности можно отмечать в кругу семьи, с близкими людьми. Можно испечь вкусный «пушистый» пирог, накрыть стол, обнять и поцеловать всех своих близких, пожелать им здоровья и благополучия, сказать, как вы их любите.

Можно устроить праздник для своих домашних животных, угостить их вкусной едой, погладить их пушистую шерстку, сказать ласковые слова.

Особенно этот праздник полюбился детям. В последние годы во многих детских учреждениях также отмечают День пушистой нежности. Дети собственными руками делают мягкие игрушки и говорят друг другу добрые слова.
# Общество
По материалам: RSUTE

Последние новости

Каждый пятый россиянин не может расшифровать аббревиатуру СССР
Каждый пятый россиянин не может расшифровать аббревиатуру СССР
Эдвард Сноуден раскритиковал разработчиков NFT-игр за создание дефицита
Эдвард Сноуден раскритиковал разработчиков NFT-игр за создание
Ritholtz Wealth Management и WisdomTree запустили криптоиндекс
Ritholtz Wealth Management и WisdomTree запустили криптоиндекс
ЦБ РФ не одобрил использование биткоина финансовыми компаниями
ЦБ РФ не одобрил использование биткоина финансовыми компаниями
Журналисты узнали о планах FTX довести свою оценку до $32 млрд
Журналисты узнали о планах FTX довести свою оценку до $32 млрд
Первую версию «Википедии» выставили на аукцион Christie’s в виде NFT
Первую версию «Википедии» выставили на аукцион Christie’s в виде NFT
Чанпэн Чжао заявил о планах Binance получить регистрацию в Великобритании
Чанпэн Чжао заявил о планах Binance получить регистрацию в
Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе
Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе
Лера Кудрявцева сцепилась с известной певицей
Лера Кудрявцева сцепилась с известной певицей
Дана Борисова не смогла справиться с дочерью и отправила ее к отцу
Дана Борисова не смогла справиться с дочерью и отправила ее к отцу
Шура шокировал своим признанием об алкоголизме
Шура шокировал своим признанием об алкоголизме
Все DLC для Destiny 2 уберут из Game Pass на этой неделе, а Forsaken станет бесплатным
Все DLC для Destiny 2 уберут из Game Pass на этой неделе, а Forsaken

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения на Terra
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин напомнил о рисках криптовалют
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее фанаты
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии

Еще по теме

26 декабря 2017 года День подарков: что это за праздник, как его отмечают, традиции, обычаи, поздравления
Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2017 года: как отмечать праздник, что нужно сделать в этот день
21 января 2018 года Международный день объятий: что это за праздник и как его нужно отмечать, поздравления, традиции празднования, история возникновения
Какого числа День святого Валентина в 2018 году: когда и как праздновать День влюбленных – 2018