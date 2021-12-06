Как отмечают День пушистой нежности 2 декабря 2021 года

Чему посвящен праздник День пушистой нежности

Традиции Дня пушистой нежности

Сегодня, 2 декабря, принято отмечать День пушистой нежности. Это веселый и добрый праздник, несущий людям много положительных эмоций. Его с удовольствием отмечают взрослые и дети, даря друг другу нежность и хорошее настроение.История этого необычного праздника, как и его традиции, полна тайн. Никто не знает где и когда он впервые появился, чему посвящен, как его правильно отмечать. Известна только дата — 2 декабря. Но в этом есть и своя прелесть, ведь этот праздник можно понимать по-разному.Кто-то ассоциирует его с первым пушистым снегом, который выпадает в этот день. Кто-то — с нежной структурой пуховых изделий, которые пришла пора надевать. Кто-то — с любимыми домашними животными, имеющими пушистую шерстку. А кто-то просто с нежностью, которую мы дарим друг другу, ведь ее так мало в нашей динамичной жизни. Хорошо, что ей посвящен целый день в году!Нежность — это особое чувство, которое трудно передать словами, но оно всегда хорошо ощущается. Поэтому все, что дает чувство доброты и любви, будет хорошим поводом для сегодняшнего праздника.2 декабря, когда зима окончательно вступает в свои права, во многих странах отмечают День пушистой нежности. Везде это происходит по-разному и каждый ассоциирует этот праздник с чем-то своим. Исходя из этих предпочтений, и складываются разнообразные традиции.В этот день принято дарить другу другу улыбки, говорить ласковые слова, совершать добрые дела и наполнять сердца друг друга пушистой нежностью.День пушистой нежности можно отмечать в кругу семьи, с близкими людьми. Можно испечь вкусный «пушистый» пирог, накрыть стол, обнять и поцеловать всех своих близких, пожелать им здоровья и благополучия, сказать, как вы их любите.Можно устроить праздник для своих домашних животных, угостить их вкусной едой, погладить их пушистую шерстку, сказать ласковые слова.Особенно этот праздник полюбился детям. В последние годы во многих детских учреждениях также отмечают День пушистой нежности. Дети собственными руками делают мягкие игрушки и говорят друг другу добрые слова.