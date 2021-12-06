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Как узнать, кем вы были в прошлой жизни: 3 необычные методики

Как узнать, кем вы были в прошлой жизни: 3 необычные методики

Заглянуть в собственное прошлое и узнать о том, как проходила прошлая жизнь, возможно. Есть несколько уникальных методик, способных приоткрыть завесу тайны и рассказать об особенностях прошлых воплощений.


Реинкарнация оставляет следы в памяти, и их возможно восстановить, если постараться. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прибегнуть к специальным методикам, которые пробудят подсознание и помогут вспомнить важные детали. Благодаря проверенным методикам каждый сможет узнать секреты своих прошлых воплощений и извлечет ценные уроки, необходимые в настоящем.

1. Сновидения

Сновидения раскрывают множество тайн и помогают ответить на множество волнующих вопросов. Для того чтобы узнать о своих прошлых воплощениях, важно каждый раз программировать себя на осознанное сновидение, задавая вопросы о реинкарнации вслух или про себя. Все увиденное нужно записывать, проснувшись, чтобы проанализировать и разгадать загадки.

Благодаря такой методике будет проще снять блоки с подсознания и проникнуть к тем знаниям, что хранятся со времен прошлых воплощений души. Такой процесс займет время, однако результат будет ошеломительным.

2. Медитации


Духовные практики используются не только для снятия стресса и восполнения запасов энергии. Медитации помогают расслабиться, научиться контролировать потоки энергии и раскрыть подсознание. Ежедневные упражнения будут раз за разом раскрывать потаенные уголки сознания и помогут вспомнить все.

Медитации важно проводить в хорошем настроении и в тишине, чтобы ничто не могло отвлечь от полного расслабления. На помощь придут ароматические палочки, спокойная музыка и свечи, пламя которых будет настраивать на правильную волну.

3. Привычки

Анализ свои привычек, желаний и устремлений также поможет узнать о прошлых воплощениях. Каждый человек мечтает и стремится к тому, что делает его счастливым, и анализ собственных пристрастий поможет приоткрыть завесу тайны. Любые желания имеют подоплеку, и внимательное изучение своих потребностей поможет погрузиться в подсознание.

Нередко внезапное желание уединиться, отправиться в путешествие или сменить место жительства указывает на то, что прошлая жизнь диктует свои условия, и на новом месте, возможно, получится узнать о своих прошлых реинкарнациях.

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По материалам: dailyhoro.ru

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