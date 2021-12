Как выглядит кампания Halo Infinite на Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X | S





После неудачной демонстрации Halo Infinite летом 2020 года, а далее и проблем с Cyberpunk 2077 на Xbox One и Playstation 4, некоторые игроки предлагали студии 343 Industries задуматься над отменой версии Halo Infinite для поколения Xbox One. Но разработчики на это не пошли, и мультиплеер Halo Infinite уже доступен на Xbox One, Xbox One S и Xbox One X, а 8 декабря станет доступна и сюжетная кампания.

Сегодня журналисты опубликовали свои рецензии на кампанию Halo Infinite, и они, в основном, положительные. При этом большинство журналистов играли в Halo на Xbox Series X или PC, но не на Xbox One. Тем не менее, появились и сравнений консольных версий двух поколений.

Ниже можно посмотреть графическое сравнение кампании Halo Infinite на Xbox One, Xbox One X и Xbox Series X | S. Игра выглядит весьма достойно на Xbox One X, тогда как базовая Xbox One заметно ей уступает, что видно невооруженным взглядом. Частота кадров не сравнивается в этом видео, как и скорость загрузки.

Watch this video on YouTube

Стоит дождаться более детального сравнения, чтобы понять, насколько стабильно работает Halo Infinite на Xbox One и Xbox One X, в сравнении Xbox Series S и Xbox Series X.