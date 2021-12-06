Каждый пятый россиянин не может расшифровать аббревиатуру СССР

Вадим Карасев

Почти каждый пятый россиянин не может верно раскрыть аббревиатуру СССР — такие результаты дал опрос ВЦИОМ, проведенный в рамках проекта с РБК "30 лет без СССР". 11% вообще не знают, что значат эти четыре буквы, а 8% расшифровали их с ошибками.

Подавляющее большинство из тех, кто не справился с задачей, — молодежь в возрасте 18–24 лет. Еще хуже обстоят дела с перечислением республик СССР, только 6% респондентов сумели вспомнить все 15, а 27% вообще не знают ни одной советской республики. В возрастной группе до 34 лет таких оказалось 49%.

"Вспоминая названия республик, россияне чаще всего забывали о РСФСР — Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, на базе которой была образована Российская Федерация: ее назвали лишь 28% опрошенных", — отмечает издание.

Был проведен также и опрос об ассоциациях с Советским Союзом — вспоминали и хорошее, и плохое. Часть россиян считает, что СССР был "великой державой", другие ассоциируют его с очередями и талонами.

Как сообщал Ruposters, другое подобное исследование, проведенное в марте, дало сходные результаты — тогда 16% россиян не смогли целиком вспомнить название страны (Союз Советских Социалистических Республик).