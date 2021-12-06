Конференция «Перспективы развития исследований в сфере наук об образовании» объединила специалистов из разных стран

6 декабря в Российской академии образования начала свою работу Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития исследований в сфере наук об образовании», сообщает Минпросвещения России.

В течение двух дней ведущие российские и зарубежные учёные, руководители образовательных организаций и педагоги в очном и в онлайн-формате обсудят перспективы международного сотрудничества, актуальные аспекты подготовки педагогов, обучение и развитие школьников в современном цифровом обществе и влияние пандемии на учебный процесс.

Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова в приветственном слове напомнила об актуальности комплексных исследований в сфере образования.

«Исследователи вносят большой вклад в разработку реализации государственной образовательной политики, стратегических направлений, целей и программ развития образования, взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Комплексные исследования, где педагогика интегрирована с другими науками, становятся всё более и более востребованными. Поэтому научную работу в сфере образования всё чаще ведут учёные многих направлений – от педагогики до нейробиологии», – подчеркнула Татьяна Голикова.

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева обратила внимание на то, что российская педагогическая наука пользуется большим авторитетом во всём мире, школьное образование всегда оставалось на высоком уровне – об этом говорят в том числе результаты международных исследований.

«Мир сегодня стремительно меняется, школа не остаётся в стороне от этих перемен. Перед нами поставлена глобальная задача, связанная с созданием условий для самореализации и развития талантов детей и молодёжи, для этого нам необходимо поддерживать наших учителей. И делаем это мы, базируясь на выводах наших учёных, вместе вырабатываем подходы к развитию и формированию качественного образования», – отметила Татьяна Васильева.

Президент Российской академии образования Ольга Васильева в своём выступлении сделала акцент на том, что пандемия ещё раз обозначила важность роли учителя в современном мире и задача современной науки – способствовать подготовке специалистов будущего.

«Нам нужны анализы, прогнозы, выверенные и полезные рекомендации. Важно понять, как обучать современных детей, и делать это следует на основании научных данных», – заявила она.

Ольга Васильева напомнила, что в ходе конференции будут представлены исследования учёных РАО и лучшие практики применения инновационных технологий.

Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития исследований в сфере наук об образовании» проводится в рамках Года науки и технологий.

Цели конференции – развитие междисциплинарного, межрегионального и международного сотрудничества в сфере наук об образовании, обмен знаниями о результатах передовых научных достижений и опытом практических решений в продвижении научных разработок в рамках развития системы образования.