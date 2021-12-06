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Константин Костин подвел итоги съезда "Единой России"

Константин Костин подвел итоги съезда "Единой России"

Костин отметил, что тон съезду задал президент Владимир Путин. В своем приветственном выступлении он подчеркнул: основная задача партии сейчас – это выполнение предвыборных обещаний, работа в интересах граждан, обеспечение реального народного представительства на всех уровнях власти.

Прежде всего стоит отметить рабочую, деловую стилистику съезда. Казалось бы, он проходит после очень удачных для партии выборов, да еще и в дни двадцатилетнего юбилея создания "Единой России" - самое время для торжественного подведения итогов. Однако никаких бравурных речей и праздничных выступлений. Все сконцентрировано вокруг конкретных задач, вытекающих из реализации «Народной программы.

Политолог констатирует: "Единая Россия", как и любой политический организм, развивается по определенным законам, и один из них – закон политической эволюции, предусматривающий обновление идеологии, подходов, смыслов, персоналий. Таким образом ЕР обеспечивает ответ на запросы избирателей и политической системы, а также работает на перспективу.

"Можно говорить о формировании определенной тенденции, когда участие членов партии в волонтерской деятельности рассматривается не только как социально одобряемое поведение, но и важное условие для продвижения на более масштабные позиции политических менеджеров, политиков", – резюмировал он.

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По материалам: uposters.ru

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