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Лера Кудрявцева сцепилась с известной певицей

Лера Кудрявцева сцепилась с известной певицей
Ведущую Леру Кудрявцеву попытались унизить. В очередном выпуске шоу «Суперстар. Возвращение» певица Любаша вышла на сцену с песней «Не волнуйтесь, тетя». Артистка решила привнести изюминку старому хиту и сделала новую аранжировку. После исполнения Лера Кудрявцева, которая является одним из членов жюри проекта, высказала свое мнение. Ей не понравилась аранжировка и манера исполнения, поэтому Любаша получила ноль баллов.
Лера Кудрявцева «Человеку профессиональному нельзя такое ставить вообще, Лера. Вы вообще не поющий человек, не музыкант, не имеете права так поступать! Просто нет морального права, это просто аморально», — взорвалась Любаша. В конфликт попытались вмешаться Сергей Соседов и ведущие проекта — Лолита и Вадим Такменев. «Вы меня оскорбили. Мне не понравилось мне это не близко. Это некрасиво», — парировала Кудрявцева. По итогам выпуска Любаша набрала наименьшее количество баллов и выбыла из проекта.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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