Лиза Арзамасова послала хейтеров, которые осуждают ее с Ильей Авербухом

Актриса Лиза Арзамасова взорвалась от того, что люди предрекают ей гадости. 26-летняя артистка уже почти год живет в браке с 47-летним Ильей Авербухом, которому она в августе родила мальчика. Звезда «Папиных дочек» и ее супруг кажутся абсолютно счастливой и гармоничной парой, артистка даже смогла найти общий язык со взрослым сыном фигуриста от первого брака. Однако все равно находятся хейтеры, которые не верят в долговечность союза звездной пары и предрекают им скорое расставание из-за большой разницы в возрасте. Арзамасова обычно предпочитает не реагировать на подобные замечания, но, как выяснилось, злобные комментаторы смогли и ее вывести из себя, поэтому Лиза объявила им войну. Актриса рассказала, что сообщения некоторых особенно рьяных пользователей она даже удалила и настоятельно попросила их впредь держать свое авторитетное мнение при себе.Лиза Арзамасова с мужем «Знатоки человеческих душ, идите лесом! Самым дремучим лесом! Не надо анализировать, высказывать свои ценные мнения, предрекать будущее. Не смешите. Мы умеем ценить каждый день. Мы предпочитаем быть счастливыми здесь и сейчас и рулить по своей дороге с удовольствием. Чего там впереди? Хороший вопрос. Я с самого раннего детства уверена, что – счастье», — возмутилась звезда «Папиных дочек» в Инстаграме. Напомним, Арзамасова и Авербух познакомились, когда Лизе было всего 15 лет и она принимала участие в ледовом шоу Первого канала. Актриса так хорошо выступила в шоу, что фигурист оценил ее талант и пригласил поработать в своем проекте. Однако артистка утверждает, что следующие 10 лет они оставались лишь друзьями и только в прошлом году между ними вспыхнул роман.