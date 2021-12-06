Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Близнецов

Вадим Карасев

У каждого из нас есть враги, но порой мы даже не догадываемся о том, кто именно нас недолюбливает. Астрологи рассказали о том, на кого стоит обратить внимание Близнецам.

Близнецы входят в список самых обаятельных людей по Знаку Зодиака. Это большой плюс для них, но это не мешает им иметь целую массу недоброжелателей. Вы подумаете, что всему виной зависть, но не все так просто, как кажется.

Овен

Овны часто очень хотят быть в центре внимания. Они получают огромный кайф от того, что все на них смотрят, все их слушают и смеются над их шутками. Наверняка вы бы тоже ненавидели Близнецов на их месте, ведь те появляются и сразу затмевают собой весь шарм Овнов.

Рак

Раки не терпят неуважительного поведения, панибратства, бесцеремонности. Близнецы как раз являются такими людьми. Да, они могут держать себя в руках, но как только отношения хоть немного переходят на новый уровень, тут же открывается истинная сущность Близнецов — их любовь к непринужденному общению.

Дева

Девы тоже недолюбливают людей данного Знака. Это не ненависть, но некий негатив все же имеется. Дело в том, что Близнецы быстро устают от Дев, поэтому периодически пропадают с радара, ничего не объясняя. Девы же этого просто не выносят. Если Близнецы не хотят наживать себе врагов этого Знака, то лучше заранее говорить всю правду в глаза, а не сбегать.

Весы

Весам в целом ненависть не свойственна. Они нормально относятся ко всем, включая Близнецов, но не всегда у них хватает на это терпения. Больше всего Весам не нравятся те, кто распускает сплетни. Близнецы же порой с большим удовольствием обсуждают кого-то за спиной. Чтобы не портить отношения с Весами, лучше этого не делать в их присутствии.

Козерог

Козероги терпеть не могут неорганизованных людей, коими в большинстве случаев являются Близнецы. Они вечно опаздывают, не выполняют обещания и легкомысленно относятся к работе, поручениям. Козероги стараются с ними не вести дел, а если выбора нет, то их это очень напрягает.