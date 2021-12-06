Лучшие скульптуры всех времен

1. Пьета.Пьета — всемирно известное произведение скульптуры эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, расположенное в базилике Святого Петра в Ватикане. Это первая из серии работ художника на одну тему. Статуя была заказана для французского кардинала Жана де Бильера, который был представителем в Риме. Скульптура из каррарского мрамора была сделана для надгробного памятника кардиналу, но в 18 веке была перенесена на ее нынешнее место — первую часовню справа при входе в базилику. Это единственное произведение, подписанное Микеланджело. Это известное произведение искусства изображает тело Иисуса на коленях его матери Марии после Распятия.2. Давид.Давид — шедевр скульптуры эпохи Возрождения, созданный между 1501 и 1504 годами итальянским скульптором, художником, архитектором, поэтом Микеланджело. Статуя представляет библейского героя Давида, излюбленного персонажа искусства Флоренции. Первоначально статуя была заказана как одна из серии статуй пророков, которые будут размещены вдоль линии крыши восточного конца Флорентийского собора, но вместо этого статуя была размещена на общественной площади за пределами Палаццо делла Синьория, резиденции гражданского правительства во Флоренции, где она была открыта 8 сентября 1504 года.3. Лаокоон и его сыновья.Статуя Лаокоона и его сыновей, также называемая группой Лаокоона, была одной из самых известных древних скульптур с тех пор, как она была раскопана в Риме в 1506 году и выставлена ​​на всеобщее обозрение в Ватикане, где она остается. В исключительных случаях это, скорее всего, тот же объект, что и статуя, высоко оцененная главным римским писателем по искусству Плинием Старшим. Фигуры почти в натуральную величину, а группа чуть более 2 м в высоту, изображает троянского жреца Лаокоона и его сыновей Антифантеса и Тимбрея, атакованных морскими змеями.4. Аполлон и Дафна.Аполлон и Дафна — мраморная скульптура в натуральную величину в стиле барокко, выполненная итальянским художником Джан Лоренцо Бернини между 1622 и 1625 годами.5. Мыслитель.Мыслитель — бронзовая скульптура Огюста Родена, обычно помещенная на каменный постамент. На картине изображена обнаженная мужская фигура более чем в натуральную величину, сидящая на камне, подперев подбородок одной рукой, как будто глубоко задумавшись, и часто используется в качестве изображения для выражения философии. Всего насчитывается около 28 полноразмерных отливок, в которых высота фигуры составляет около 186 сантиметров, хотя не все были сделаны при жизни Родена и под его наблюдением, а также различные другие версии, некоторые в гипсе, этюды и посмертные отливки, в одном корпусе.6. Экстаз Святой Терезы.«Экстаз Святой Терезы» — центральная скульптурная группа из белого мрамора, установленная на возвышении в капелле Корнаро, Санта-Мария-делла-Виттория, Рим. Ее спроектировал и завершил Джан Лоренцо Бернини, ведущий скульптор своего времени, который также спроектировал обстановку часовни из мрамора, лепнины и краски. Он считается одним из скульптурных шедевров высокого римского барокко.7. Нептун и Тритон.Нептун и Тритон — ранняя скульптура итальянского художника Джан Лоренцо Бернини.8. Венера Милосская.Афродита Милосская, более известная как Венера Милосская, — древнегреческая статуя и одно из самых известных произведений древнегреческой скульптуры. Созданная где-то между 130 и 100 годами до нашей эры, она, как полагают, изображает Афродиту, греческую богиню любви и красоты. Это мраморная скульптура, немного больше, чем в натуральную величину, высотой 203 см. Судя по надписи на постаменте, предполагается, что это работа Александроса Антиохийского; Ранее ее ошибочно приписывали мастеру-скульптору Праксителю. В настоящее время онанаходится в постоянной экспозиции в Лувре в Париже.9. Мадонна Брюгге.Мадонна Брюгге — мраморная скульптура Микеланджело Марии с младенцем Иисусом. Изображение Мадонны с младенцем у Микеланджело значительно отличается от более ранних изображений, на которых, как правило, изображалась благочестивая Дева, улыбающаяся младенцу на руках. Вместо этого Иисус стоит прямо, почти без опоры, лишь слегка удерживаемый левой рукой Марии, и, кажется, собирается отойти от своей матери в мир. Между тем Мария не цепляется за своего сына и даже не смотрит на него, а смотрит вниз и в сторону, как будто она уже знает, какова судьба ее сына. Считается, что изначально произведение предназначалось для запрестольного образа.10. Фавн Барберини.Мраморная статуя в натуральную величину, известная как Фавн Барберини или Пьяный сатир, находится в Глиптотеке в Мюнхене, Германия. Фавн — это римский эквивалент греческого сатира. В греческой мифологии сатиры были похожими на людей лесными духами мужского пола с некоторыми животными чертами, часто с козлиным хвостом, копытами, ушами или рогами.