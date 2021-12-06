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Марине Хлебниковой предстоит долгий путь к выздоровлению

Марине Хлебниковой предстоит долгий путь к выздоровлению
Стали известны последние новости о состоянии Марины Хлебниковой. Вокруг состояния пострадавшей в страшном пожаре Марины Хлебниковой ходит много слухов, домыслов и кривотолков. Писали даже, что он совсем плоха. Причем молчание близких певицы только усугубляло ситуацию. Наконец, команда звезды прервала молчание и выступила с заявлением. Поздно вечером 18 ноября жуткая трагедия едва не унесла жизнь эстрадной певицы. В столичной квартире артистки разгорелось пламя. Огненная стихия распространилась по помещению и изувечила Марину Хлебникову. Спасателям удалось спасти звезду, но пожар оказался слишком коварен — врачам пришлось действовать оперативно. Сплетни о горестном происшествии мгновенно расползлись по интернет-ресурсам, где сообщалось о катастрофическом состоянии знаменитости. Поговаривали, что у артистки сожжены веки и надежд на ее счастливое будущее практически нет. Чтобы избавить россиян от ложных сведений, команда Марины Хлебниковой предоставила факты о состоянии звезды.  
Марина Хлебникова Итак, певица дышит самостоятельно без помощи специальной аппаратуры, ее травмы со временем заживают. Однако радоваться рано — впереди у нее сложный период реабилитации в практически полной изоляции от общества. Обгоревшую Марину Хлебникову скрывают от любопытных глаз. Только члены семьи и уполномоченные врачи могут навещать больную. Сторонним медикам, друзьям и журналистам доступ к артистке закрыт. «Путь к восстановлению будет небыстрым», — объявили представители звезды. Они пообещали публиковать новости по мере серьезных изменений в состоянии Марины Хлебниковой. Команда знаменитости призвала россиян не верить лживым рассказам неосведомленных лиц и набраться терпения. Осталось только молиться, что Марина Хлебникова выкарабкается и вернется к полноценной жизни. Теперь здоровье певицы исключительно в руках врачей и близких родственников. «Спасибо каждому, кто поддерживает! Мы все видим!» — обратилась к народу команда певицы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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