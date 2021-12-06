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Министр просвещения расскажет школьникам о профессиях будущего

Министр просвещения расскажет школьникам о профессиях будущего

8 декабря в Санкт-Петербурге на площадке исторического парка «Россия – Моя история» Министр просвещения России Сергей Кравцов и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрят мульмедийную экспозицию Фестиваля профессий «Билет в будущее».

Они посетят четыре тематические зоны, устроенные в форме квестов: умный город, социальный город, открытый город и комфортный город. Каждое направление представляет собой небольшую лабораторию, в которой школьники проходят профессиональные пробы по современным профессиям.

Школьники 6–11-х классов из Санкт-Петербурга и ближайших регионов вместе с партнёрами из вузов и бизнеса выполнят практические кейсы, иллюстрирующие профессии реального рынка труда. Профнавигационный маршрут даёт возможность ребятам познакомиться сразу с несколькими профессиями из разных отраслей экономики и на практике попробовать себя в наиболее понравившихся из них. Программа каждого кластера сформирована при участии партнёров – ведущих вузов, инновационных предприятий, корпораций и научных организаций.

Министр просвещения также пообщается с учителями, обсудит представленную экспозицию с региональными операторами со всей России, которые делают подобные выставки.

Санкт‑Петербург определён как пилотный регион, на площадках которого демонстрируются лучшие технологии и практики в рамках реализации государственных инициатив по вовлечению молодёжи в профориентационную работу.

Фестиваль профессий «Билет в будущее проводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Его основная задача – помочь школьникам разобраться в мире современных профессий и познакомить их с профессиями будущего, которые будут актуальны для экономики региона в ближайшие десятилетия.

Масштабный проект по профориентации школьников «Билет в будущее» реализуется во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также на территории г. Байконура (Республика Казахстан). Федеральным оператором проекта является Фонд гуманитарных проектов.

По поручению главы государства к проекту «Билет в будущее» подключились исторические парки «Россия – Моя история», самый масштабный экспозиционный комплекс в России. Его площадки функционируют в 23 городах. Первый парк был открыт в 2015 году в Москве. В каждом парке представлены мультимедийные выставки, посвящённые истории России, авторские инсталляции, кинотеатры, интерактивы и квесты.

# Общество
По материалам: edu.ru

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