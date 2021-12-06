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Моника Беллуччи рассказала о Венсане Касселе, движении #MeToo и отношении к старению: "Когда сдает тело, душа возвышается"

Моника Беллуччи рассказала о Венсане Касселе, движении #MeToo и отношении к старению: "Когда сдает тело, душа возвышается"

57-летняя Моника Беллуччи, которая недавно сыграла в театре Марию Каллас, появилась на обложке нового номера журнала The Sunday Times. Актриса приняла участие в модной фотосессии, а также дала небольшое интервью, в котором рассказала об отношениях со своим бывшим возлюбленным Венсаном Касселем, личной жизни и отношении к #MeToo. Интересные цитаты и самые яркие кадры собрали в нашем материале.


Моника Беллуччи

Хотя Венсан Кассель и Моника Беллуччи расстались еще в 2013 году, их до сих пор называют одной из самых красивых пар в мире кино. Так как у них есть две дочери, 17-летняя Дева и 11-летняя Леони, они продолжают общаться, и их отношения, конечно, волнуют журналистов.

Мы давно расстались, но, с другой стороны, если вы стали родителями, то вы остаетесь родителями всю жизнь. Это прекрасно, когда есть отношения ради детей, если это возможно,

— сказала Моника о Венсане Касселе.


В 2018 году Кассель женился на модели Тине Кунаки, которая младше его на 30 лет. Монике в то время приписывали роман с художником и скульптором Николасом Лефевром, который также был моложе нее. Пара несколько раз появилась на публике, но потом стало известно, что они расстались. Говорить о своей личной жизни Моника отказалась.

Не верится, что вы спрашиваете, но, мне кажется, у меня в силу возраста уже есть право не отвечать на такие вопросы,

— сказала Беллуччи.


Но если в детали своей личной жизни она предпочла не углубляться, то в целом на тему любви и страсти порассуждала с удовольствием.

Энергия заключается в любви и страсти. Но страсть может быть чем угодно. Это любовь к работе, семье, всему, что тебя окружает. Страсть — это состояние души, то, как ты относишься к вещам. Для меня чутье, интуиция стоят на первом месте. Когда я читаю сценарий, он должен тронуть меня. То же самое и с дружбой, и с отношениями, со всем. Эта энергия — это что-то, что невозможно описать,

— сказала актриса.


Прокомментировала Беллуччи и тему старения.

Жизнь состоит из разных моментов, этапов. Когда ты молода, у тебя есть эта природная красота юности, очарование этого биологического момента. Но жизнь идет дальше, физически ты стареешь, и с этим ничего нельзя поделать. С этим надо смириться. Но в то же время мы счастливы, потому что, если мы стареем, значит, у нас была долгая жизнь. Когда сдает тело, душа возвышается,

— отметила Моника.


Актриса также добавила, что не зациклена на бьюти-процедурах, спорте или диетах. Когда она работает, то ходит в спортзал, а в остальное время обходится медитацией и не отказывает себе в любимой пасте или бокале вина.

Я всегда была женщиной с формами и никогда не была худой, такова моя природа,

— сказала Моника.


Беллуччи также прокомментировала влияние движения #MeToo на индустрию. То, что женщины стали открыто говорить о домогательствах, актриса поддержала, но предостерегла от возникновения атмосферы всеобщей ненависти.

Я не верю в войну между мужчинами и женщинами. Я думаю, нам надо найти какие-то общие точки соприкосновения для дальнейшей коммуникации. Я не хочу учить своих дочерей ненависти. Это ничего не принесет. Нам всем нужно искать способ говорить об этом,

— сказала Беллуччи.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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