Moon Studios (создатели Ori) критикуют Microsoft за политику эксклюзивных игр





Ori and The Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps — две удивительно красивые игры, которые были выпущены командой Moon Studios и стали временными эксклюзивами Xbox (вышли на Xbox и PC). Некоторое время с момента релиза спустя, игры серии Ori добрались до Nintendo Switch, но на Playstation они так и не вышли. Многие предполагали, что Moon Studios станет частью Xbox Game Studios, но этого не произошло. Похоже, что причиной тому — нежелание разработчиков студии создавать игры исключительно для Xbox.

Директор Moon Studios Томас Малер на форуме Resetera раскритиковал Microsoft (и другие платформы) за политику эксклюзивности. По его словам, одна из причин, почему новая игра Moon Studios финансируется Private Division, а не Microsoft, заключается в том, что это единственный способ, который позволяет ей выйти на всех платформах.

Томас, в рамках разговора вокруг предположения Фила Спенсера, что Bungie сейчас можно было бы удержать, сообщил следующее:

Как разработчик, работающий на владельца платформы, вы, очевидно, ограничите себя тем, что больше всего выгодно владельцу платформы. Я думаю, что Bungie была заинтересована в создании своей собственной «платформы», игры, в которую люди могут играть где угодно, на всех системах, где игроки глобально связаны друг с другом. Без ограничений. Даже сегодня это было бы невозможно с Microsoft. Может ли Microsoft потратить сотни миллионов долларов на игру, которую разработчик также хочет перенести на Playstation 5, чтобы все могли играть вместе? У меня есть сомнения.

Томас Малер отмечает, что Microsoft говорит о желании сделать игры доступными для всех, при этом ограничивает выход своих проектов на других платформах:

Я думаю, что Microsoft находится в этом странном положении «между молотом и наковальней», когда они говорят, что их видение будущего — без искусственных стен, без границ, но [сейчас] это не так. […] Я думаю, в основном, потому, что другие стороны не подыгрывают. Microsoft, вероятно, продолжила бы движение в этом направлении, если бы в этом участвовали другие стороны, например, если бы Nintendo / Sony разрешили бы играть в некоторые из своих игр на Xbox, но на данный момент отрасль движется не в этом направлении. Эти корпорации по-прежнему очень верят в обнесенные стеной сады и боятся перемен… пусть будет так.

Руководитель Moon Studios объясняет, почему команда перестала работать с Microsoft: