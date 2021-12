Мощь Unreal Engine 5 на Xbox Series X | S в бесплатной демонстрации «Матрица: Пробуждение»





Компания Epic Games сегодня выпустила в Microsoft Store для предварительной загрузки техническую демку The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience (Матрица: Пробуждение An Unreal Engine 5 Experience). Она будет доступна только на приставках Xbox Series X и Xbox Series S (плюс на Playstation 5), на Xbox One ее загрузить не получится.

Бесплатная техническая демонстрация была создана членами оригинальной команды разработчиков фильма «Матрица: Пробуждение» вместе с Epic Games и партнерами. Она создана, чтобы показать: «что возможно, если объединить мощь Unreal Engine 5 с Xbox Series X | S».

Сейчас можно предварительно загрузить демонстрацию на Xbox Series X | S, а станет доступна она в рамках The Game Awards, как говорится на странице с ее описанием. На консоли демонстрация займет около 30 Гб.

Матрица: Пробуждение An Unreal Engine 5 Experience

Приготовьтесь заглянуть в будущее интерактивного повествования и развлечений с UE5 в этой бесплатной кинематографической демонстрации, расширяющей границы возможного с помощью технологий реального времени.

Перейти в Microsoft Store