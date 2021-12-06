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На диске с Halo Infinite нет полностью работоспособной игры, впервые в серии

На диске с Halo Infinite нет полностью работоспособной игры, впервые в серии


Сегодня появляется много информации по игре Halo Infinite – журналисты опубликовали свои рецензии, сравнили версии игры на Xbox One и Xbox Series X | S, обозначили главные технические проблемы. Стало известно и об одной неприятности, которая ждет с игрой Halo Infinite поклонников серии, предпочитающих дисковые издания проектов.

На диске Halo Infinite отсутствует полностью работоспособная копия игры. То есть, нельзя вставить диск, установить с него игру и запустить ее, если вы не подключитесь к интернету. Подключение к интернету является обязательным, чтобы можно было запустить Halo Infinite – иначе полную версию игры просто не установить на Xbox One или Xbox Series X | S.

Как отмечает специалист Digital Foundry Джон Линнеман, именно в невозможности полностью установить игру с диска заключается его «главная претензия к Halo Infinite». Он отмечает, что это первая игра серии Halo, которой не получится владеть полноценно, как отдельной копией. Линнеман считает, что это «не очень хорошая тенденция», и он надеется, что Microsoft пересмотрим подход.


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По материалам: newxboxone

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