На диске с Halo Infinite нет полностью работоспособной игры, впервые в серии





Сегодня появляется много информации по игре Halo Infinite – журналисты опубликовали свои рецензии, сравнили версии игры на Xbox One и Xbox Series X | S, обозначили главные технические проблемы. Стало известно и об одной неприятности, которая ждет с игрой Halo Infinite поклонников серии, предпочитающих дисковые издания проектов.

На диске Halo Infinite отсутствует полностью работоспособная копия игры. То есть, нельзя вставить диск, установить с него игру и запустить ее, если вы не подключитесь к интернету. Подключение к интернету является обязательным, чтобы можно было запустить Halo Infinite – иначе полную версию игры просто не установить на Xbox One или Xbox Series X | S.

Как отмечает специалист Digital Foundry Джон Линнеман, именно в невозможности полностью установить игру с диска заключается его «главная претензия к Halo Infinite». Он отмечает, что это первая игра серии Halo, которой не получится владеть полноценно, как отдельной копией. Линнеман считает, что это «не очень хорошая тенденция», и он надеется, что Microsoft пересмотрим подход.

My biggest complaint regarding Halo Infinite really is that the disc doesn't contain a playable game. This'll be the first Halo game you can't really own as a standalone copy. This is not a good trend and I hope MS reconsiders things like this. — John Linneman (@dark1x) December 6, 2021



