На ловлю рыбы разрешения предлагают выдавать онлайн

00:37 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1260573-7

С 1 сентября 2022 года предлагается выдавать разрешения на добычу водных биологических ресурсов в электронном виде. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии. Предполагается, что разрешения на вылов рыбы будут выдавать в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом Федерального Агентства по рыболовству.

Разрешения должны получать компании, которые занимаются промышленным и прибрежным рыболовством, ловят рыбу для дальнейшего разведения или в научно-исследовательских целях.

Сейчас для получения разрешения нужно подать пакет документов в Росрыболовство лично или по почте. «Безусловно, оформлять разрешения онлайн гораздо проще, это упростит жизнь рыболовам и сэкономит их время», — сказал «Парламентской газете» президент Союза осетроводов Александр Новиков.





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Все сведения о выданных разрешениях, а также отчеты об улове будут собирать в электронном промысловом журнале. В систему будут вносить суточные донесения и отчётные данные капитанов рыбопромысловых судов. Юридическую значимость этих документов обеспечит электронная подпись. Все данные промыслового журнала планируют обрабатывать для государственного надзора в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Предусматривается переходный период до 1 сентября 2023 года, в течение которого можно использовать и электронные, и бумажные разрешения и вести промысловый журнал в бумажном виде.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.

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