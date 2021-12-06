Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Xbox бесплатно можно опробовать игру Loot River

На Xbox бесплатно можно опробовать игру Loot River


Сегодня в Microsoft Store команда straka.studio выпустила демо-версию игры Loot River. Предполагалось, что демо-версия проекта будет доступна в рамках [email protected] Winter Game Fest, но она появилась в Microsoft Store немного ранее остальных.

Уже сейчас вы можете скачать Loot River на Xbox One или Xbox Series X | S и опробовать игру. В рамках демо-версии доступно обучение и пара небольших уровней.

Сама игра представляет собой экшн-roguelike с процедурно генерируемыми подземельями. Ниже можно посмотреть геймплей Loot River. Ожидается, что релиз проекта состоится в 2022 году, точной даты пока нет.


Watch this video on YouTube

Loot River Demo

Сила Реликвии позволяет игрокам двигать землю под ногами, решая состоящие из блоков загадки. В бесконечных катакомбах игроки встретят разнообразных чудовищ, заблудших путников и даже боссов. В этих гротах можно найти немало новых видов оружия и снаряжения — а еще нечестивое знание, которое откроет постоянные улучшения.
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Филипп Киркоров оказался в шоке от долгов
Филипп Киркоров оказался в шоке от долгов
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Марине Хлебниковой предстоит долгий путь к выздоровлению
Марине Хлебниковой предстоит долгий путь к выздоровлению
Анастасия Волочкова флиртовала с известным блогером
Анастасия Волочкова флиртовала с известным блогером
Лиза Арзамасова послала хейтеров, которые осуждают ее с Ильей Авербухом
Лиза Арзамасова послала хейтеров, которые осуждают ее с Ильей
"Стринги разлепили попку! Гарик такое любит": девушка Харламова снялась топлес, показав свои ягодицы
"Стринги разлепили попку! Гарик такое любит": девушка
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
Власти Китая назвали NFT и метавселенные потенциальными схемами Понци
Власти Китая назвали NFT и метавселенные потенциальными схемами Понци
Clearview AI запатентует технологию распознавания лиц
Clearview AI запатентует технологию распознавания лиц
CME запустила торги микрофьючерсами на Ethereum
CME запустила торги микрофьючерсами на Ethereum
NFT-маркетплейс OpenSea нанял бывшего финдиректора сервиса такси Lyft
NFT-маркетплейс OpenSea нанял бывшего финдиректора сервиса такси Lyft

Топ на сегодня

Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ
Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее фанаты
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее
Юлия Савичева показала мужа и дочь, которые находятся в Португалии
Юлия Савичева показала мужа и дочь, которые находятся в Португалии
Максим Галкин решился на женскую процедуру
Максим Галкин решился на женскую процедуру
Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Еще по теме

Демо-версия Outbreak: Contagious Memories уже доступна на Xbox
35+ игр можно будет бесплатно опробовать на Xbox в рамках [email protected] Winter Game Fest
Японская демо-версия Dynasty Warriors 9 Empires стала доступна на Xbox
Демо-версия COGEN: Sword of Rewind доступна на Xbox One и Xbox Series X | S