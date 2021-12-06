На Xbox бесплатно можно опробовать игру Loot River





Сегодня в Microsoft Store команда straka.studio выпустила демо-версию игры Loot River. Предполагалось, что демо-версия проекта будет доступна в рамках [email protected] Winter Game Fest, но она появилась в Microsoft Store немного ранее остальных.

Уже сейчас вы можете скачать Loot River на Xbox One или Xbox Series X | S и опробовать игру. В рамках демо-версии доступно обучение и пара небольших уровней.

Сама игра представляет собой экшн-roguelike с процедурно генерируемыми подземельями. Ниже можно посмотреть геймплей Loot River. Ожидается, что релиз проекта состоится в 2022 году, точной даты пока нет.

Loot River Demo

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Сила Реликвии позволяет игрокам двигать землю под ногами, решая состоящие из блоков загадки. В бесконечных катакомбах игроки встретят разнообразных чудовищ, заблудших путников и даже боссов. В этих гротах можно найти немало новых видов оружия и снаряжения — а еще нечестивое знание, которое откроет постоянные улучшения.

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