NFT-маркетплейс OpenSea нанял бывшего финдиректора сервиса такси Lyft

Бывший финансовый директор сервиса заказа такси Lyft Брайан Робертс присоединился к команде NFT-маркетплейса OpenSea. Там он займет аналогичную должность, пишет Bloomberg.

Ранее Робертс работал в Walmart и Microsoft. В 2014 году он перешел в Lyft, а через пять лет один из главных конкурентов Uber вышел на биржу Nasdaq.

Специалист выразил оптимизм в отношении перспектив OpenSea, сравнив ее потенциал с eBay в середине 90-х годов.

«Когда ваша фирма растет так же быстро, глупо не думать о выходе на биржу. Маркетплейс будет хорошо принят на публичном рынке, учитывая его рост», — заявил он.

В июле 2021 года OpenSea привлек $100 млн при оценке в $1,5 млрд. По итогам августа объем торгов на платформе превысил $3 млрд.

Напомним, в ноябре СМИ сообщили о планах компании получить оценку в $10 млрд по итогам нового раунда финансирования. В том же месяце суточные продажи на OpenSea удвоились благодаря всплеску интереса к Bored Ape Yacht Club.



