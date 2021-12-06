Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

NFT-маркетплейс OpenSea нанял бывшего финдиректора сервиса такси Lyft

NFT-маркетплейс OpenSea нанял бывшего финдиректора сервиса такси Lyft


Бывший финансовый директор сервиса заказа такси Lyft Брайан Робертс присоединился к команде NFT-маркетплейса OpenSea. Там он займет аналогичную должность, пишет Bloomberg.


Ранее Робертс работал в Walmart и Microsoft. В 2014 году он перешел в Lyft, а через пять лет один из главных конкурентов Uber вышел на биржу Nasdaq.


Специалист выразил оптимизм в отношении перспектив OpenSea, сравнив ее потенциал с eBay в середине 90-х годов.


«Когда ваша фирма растет так же быстро, глупо не думать о выходе на биржу. Маркетплейс будет хорошо принят на публичном рынке, учитывая его рост», — заявил он.


В июле 2021 года OpenSea привлек $100 млн при оценке в $1,5 млрд. По итогам августа объем торгов на платформе превысил $3 млрд.


Напомним, в ноябре СМИ сообщили о планах компании получить оценку в $10 млрд по итогам нового раунда финансирования. В том же месяце суточные продажи на OpenSea удвоились благодаря всплеску интереса к Bored Ape Yacht Club.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Филипп Киркоров оказался в шоке от долгов
Филипп Киркоров оказался в шоке от долгов
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Марине Хлебниковой предстоит долгий путь к выздоровлению
Марине Хлебниковой предстоит долгий путь к выздоровлению
Анастасия Волочкова флиртовала с известным блогером
Анастасия Волочкова флиртовала с известным блогером
Лиза Арзамасова послала хейтеров, которые осуждают ее с Ильей Авербухом
Лиза Арзамасова послала хейтеров, которые осуждают ее с Ильей
"Стринги разлепили попку! Гарик такое любит": девушка Харламова снялась топлес, показав свои ягодицы
"Стринги разлепили попку! Гарик такое любит": девушка
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
Власти Китая назвали NFT и метавселенные потенциальными схемами Понци
Власти Китая назвали NFT и метавселенные потенциальными схемами Понци
Clearview AI запатентует технологию распознавания лиц
Clearview AI запатентует технологию распознавания лиц
CME запустила торги микрофьючерсами на Ethereum
CME запустила торги микрофьючерсами на Ethereum
NFT-маркетплейс OpenSea нанял бывшего финдиректора сервиса такси Lyft
NFT-маркетплейс OpenSea нанял бывшего финдиректора сервиса такси Lyft

Топ на сегодня

Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ
Подведены итоги третьего дня форума #МЫВМЕСТЕ
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее фанаты
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее
Юлия Савичева показала мужа и дочь, которые находятся в Португалии
Юлия Савичева показала мужа и дочь, которые находятся в Португалии
Максим Галкин решился на женскую процедуру
Максим Галкин решился на женскую процедуру
Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Еще по теме

СМИ узнали о планах OpenSea получить оценку в $10 млрд по итогам инвестраунда
Суточные продажи на OpenSea удвоились благодаря всплеску интереса к Bored Ape Yacht Club
Сингапурский Vogue выпустил NFT-коллекцию на OpenSea
СМИ рассказали, за сколько Uber готов купить Lyft