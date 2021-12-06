Новая экзопланета по строению похожа на Меркурий, а по размеру — на Марс

Вадим Карасев

Астрономы во главе с Кристиной Лам (Kristine W. F. Lam) из Института планетарных исследований Германского аэрокосмического центра обнаружили новую экзопланету возле одной из звезд созвездия Парусов. Она принадлежит к классу субземель и отличается очень коротким периодом обращения и непропорционально большим железным ядром.

Субземлями называют планеты, по массе существенно уступающие Земле и Венере, в Солнечной системе к этому классу можно причислить Меркурий и Марс. Экзопланеты этого класса относятся к числу наиболее трудных для обнаружения, поскольку их небольшие размеры и масса дают самый слабый сигнал.

Первоначально новая планета была обнаружена в 2019 году космическим телескопом TESS при помощи транзитной фотометрии. Затем ее открытие было подтверждено обсерваторией Ла-Силья с помощью метода радиальных скоростей. Планета обращается вокруг звезды Gliese 367, расположенной примерно в 31 световом году от Земли и относящейся к спектральному классу М (красный карлик). Сама планета получила обозначение Gliese 367b.

Период обращения планеты вокруг звезды составляет 7,7 часа. Размер планеты немного больше Марса. Ее радиус, чуть более 9000 километров, составляет 0,718 радиуса Земли, а масса — 0,546 массы Земли. Из-за крайней близости к своей звезде Gliese 367b получает в 500 раз больше радиации, чем Земля получает от Солнца. Температура на дневной стороне планеты примерно равна 1745 кельвинам (1471,85 °C). При таких экстремальных температурах любая существенная атмосфера давно испарилась бы вместе с любыми признаками жизни, по крайней мере в том виде, в каком мы ее знаем.

Высокая плотность Gliese 367b указывает на то, что основную часть планеты составляет железное ядро, занимающее до 86 % радиуса планеты. Этим она напоминает Меркурий с его непропорционально большим железно-никелевым ядром, которое отличает его от других землеподобных планет в Солнечной системе. «Мы нашли планету размером с Марс, которая имеет состав Меркурия, — сказал Роланд Вандерспек (Roland Vanderspek) из Института астрофизики и космических исследований Кавли Массачусетского технологического института. — Это одна из самых маленьких планет, обнаруженных на сегодня, и она вращается вокруг М-карлика по очень узкой орбите».

Об открытии сообщается в журнале Science.