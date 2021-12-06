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Новую электростанцию готовят к запуску в поселке Мама

Новую электростанцию готовят к запуску в поселке Мама

Резервную дизельную электростанцию доставили в поселок Мама Мамско-Чуйского района. Новое оборудование мощностью 1,5 МВт будет работать в случае отключения основного источника питания, что позволит повысить надёжность электроснабжения населенного пункта, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Дизельную электростанцию выделили из аварийно-технического запаса области. Уже был успешно произведен тестовый запуск нового оборудования, идет работа по передаче дизельной электростанции в ОГУЭП «Облкоммунэнерго». На контроле министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области и другие вопросы электроснабжения поселка Мама. Так, в 2020-2021 годах району предоставлено электротехническое имущество – опоры и провода. Сейчас завершается капитальный ремонт участка сети протяженностью 9,3 километра.

На первый квартал 2022 года запланированы работы на участке протяженностью свыше 20 километров. Также в декабре будут проведены расчистка и расширение просеки воздушной линии Мусковит – Мама. Эти работы необходимы для снижения возможных рисков технологических нарушений из-за падения деревьев и веток на провода.

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По материалам: irk

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Новую электростанцию готовят к запуску в поселке Мама
Новую электростанцию готовят к запуску в поселке Мама

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