Нумерологический гороскоп на 2022 год

Вадим Карасев

2022 год — очень важное время в истории. Так говорит нумерология. Однако нам порой важнее то, что происходит с нами, а не с миром в целом. Именно поэтому эксперты приготовили для нас нумерологический гороскоп на грядущие 12 месяцев.

Мы уже рассказывали, каким будет этот год с точки зрения восточной философии. Год Тигра — это время возможностей, но нужно помнить, что удача будет сопутствовать тем, кто не сидит на месте, а постоянно ищет что-то новое. Числа с этим полностью согласны, ведь энергетика Шестерки, которая будет управлять миром в 2022 году, отлично сочетается с силой Тигра.

Нумерологический расчет числа удачи на 2022 год

Чтобы ответить на вопрос, в какой сфере вас ждет удача и как нужно реагировать на трудности, необходимо произвести простейший нумерологический расчет. Для этого вам нужно знать лишь дату своего рождения. Допустим, ваша дата — 27.02.1993. Нужно сложить все цифры даты и прибавить к ним в конце три двойки, составляющие 2022 год.

2+7+0+2+1+9+9+3+2+0+2+2=39. Число удачи лежит в диапазоне от 1 до 9. Это значит, что нужно снова сложить цифры: 3+9=12. И еще раз: 1+2=3. Получается, что ваше число удачи в этом году — Тройка. Осталось лишь расшифровать ее.

Расшифровка чисел удачи на 2022 год

Единица. Число 1 говорит о том, что 2022 год для вас может стать знаковым. Вы можете ожидать от него благоприятных перемен. В трудных ситуациях не бойтесь пользоваться советами близких, друзей.

Двойка. Если при расчетах у вас получилось это число, значит, пришло время взять инициативу в свои руки. В 2022 году нельзя сидеть на месте и ждать у моря погоды. Пришло время действовать максимально решительно.

Тройка. Число Три означает, что в эти двенадцать месяцев вас могут ожидать духовные прозрения. Возможно, вы сможете поставить перед собой новые цели и осознать ошибки прошлого. У вас будет шанс стать мудрее и умнее.

Четверка. Все должно пребывать в гармонии, включая вас самих. Нумерологи советуют вам не переутомляться и не лениться — пребывать все время где-то посередине. 2022 год — идеальное время для покупок.

Пятерка. Чтобы обойти стороной проблемы, вам понадобится быстро принимать решения. Всем, у кого при расчетах получилось число 5, необходимо как можно реже откладывать на потом дела.

Шестерка. 2022 год — время творческого роста, поисков новых увлечений. Вполне возможно, что вы сможете найти вторую половинку либо укрепить уже существующие отношения. Не унывайте и старайтесь быть честнее с окружающими.

Семерка. Скорее всего, беды и проблемы обойдут вас стороной. Есть вероятность того, что они исчезнут так же быстро, как и появятся. Этот год принесет вам много нового, интересного и будет полон захватывающих дух событий.

Восьмерка. 2022 год лучше посвятить делам и работе. Также в это время полезно кардинально менять свой образ, привносить в него новые штрихи. Удачу принесут путешествия, командировки.

Девятка. В этом году вам сулит удачу сфера любви. Скорее всего, успехи в этой сфере станут подспорьем к удаче в других — в делах, работе, увлечениях. Обязательно ищите новые эмоции и не бойтесь экспериментировать.