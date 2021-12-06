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Обращение "группы патриотов" к СК с просьбой проверить творчество Оксимирона и Noize MC оказалось шуткой

Обращение "группы патриотов" к СК с просьбой проверить творчество Оксимирона и Noize MC оказалось шуткой

В воскресенье стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проверить обращение "группы патриотов", пожаловавшихся на творчество рэперов Оксимирона и Noize MC. Изучить репертуар предполагалось на предмет наличия "пропаганды негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов, а также попыток реабилитации нацизма и экстремистской деятельности". Новость сразу разошлась по многим СМИ и телеграм-каналам, но вскоре выяснилось, что на самом деле никакого обращения не было — "группа патриотов" оказалась выдумана блогером Дмитрием Якушевым.

Текст "обращения" он опубликовал в своем ЖЖ еще 2 декабря.

Сегодня хочется обратить Ваше внимание на преступную деятельность так называемых рэперов Noize MC и Oxxxymiron, известных в миру, как Иван Алексеев и Мирон Федоров. Преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— говорилось в посте.


Дмитрий Якушев

Как только стало известно о проверке СК, Якушев снова вышел на связь со своими подписчиками и признался, что никакие "патриоты" ему письма не передавали.

Остановитесь. Не было никакого "обращения группы патриотов". Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время,

— написал блогер.

Якушев также отметил, что совершенно не ожидал, что ситуация примет такой серьезный оборот, и попросил СК ничего не проверять, так как никакого обращения в реальности не было. Блогер также добавил, что лично ему новые альбомы музыкантов, которые вышли недавно, очень понравились. Напомним, альбом Оксимирона "Красота и уродство" поклонники ждали шесть лет. Якушев также отметил, что лично знаком с Noize MC.

Я просто пошутил в стиле "как идиот может среагировать на альбом", абсурдную реакцию показал, чтобы люди посмеялись, но Бастрыкин воспринял все серьезно,

— заявил Якушев.

Блогер также отметил, что и ранее постил похожие шуточные тексты, и его подписчики давно привыкли к такому жанру.


Оксимирон
Noize MC

Объяснения Якушева, однако, вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей ЖЖ. Многие в комментариях написали, что подобные шутки выглядят неуместными, и раскритиковали блогера.

Это такой стыд, что надо срочно бежать и в ноги к Бастрыкину бросаться защищать ребят. А свою тупую башку посыпать срочно пеплом!

Дошутился... В России, особенно нынешней, надо думать над каждым словом, что пишешь или произносишь!

— написали некоторые.

Но были и те, кто встал на защиту Якушева, отметив, что ругать надо не его, а органы власти.

Вы ж еще и виноваты будете, да. Не Бастрыкин же и компания, в самом деле, будут виноваты, если привлекут кого-то необоснованно. На вас злиться проще и безопаснее, вы-то не Бастрыкин. Это называется канализация агрессии. Сочувствую,

— обратился к Якушеву один из комментаторов.

В СК эту новую информацию пока не прокомментировали. Стоит отметить, что буквально на днях Госдума причислила Оксимирона к исполнителям, которым не грозит уголовное преследование за тексты песен.

Напомним, что недавно СК начал проверку и в отношении рэпера Моргенштерна — его творчество проверяют на наличие пропаганды наркотиков. Сам Моргенштерн после этих новостей покинул Россию и уехал в Дубай.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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