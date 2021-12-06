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Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сводили детей в кино

Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сводили детей в кино

Папарацци продолжают следовать по пятам за Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. В субботу, например, пара была замечена возле кинотеатра Regency Theatre в Лос-Анджелесе. Звезды приехали посмотреть новую драму Пола Томаса Андерсона "Лакричная пицца" вместе с детьми: Бен — с 12-летней дочерью Серафиной и 9-летним сыном Сэмюэлем, а Дженнифер — с 13-летними Максом и Эмми.


Бен Аффлек и Дженнифер ЛопесДля похода в кино вся компания выбрала максимально комфортную одежду. Джей Ло подобрала к рваным джинсам укороченный свитер и "тимберленды". Ну и — в духе современных "ковидных трендов" — надела защитную маску в тон свитеру.


Дети Дженнифер Лопес и Бена Аффлека от предыдущих отношений
Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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