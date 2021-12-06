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Ольга Кабо показала своего красавчика сына

Ольга Кабо показала своего красавчика сына
Сын актрисы Ольги Кабо получил золотую медаль. На личной странице в Instagram артистки Ольги Кабо появилась совместная фотография знаменитости с сыном Виктором. Таким способом Кабо поздравила любимого наследника с победой на спортивных состязаниях. Виктор занял первое место по карате. Мальчик с золотой медалью и грамотой позировал рядом с улыбающейся мамой. «Победы детей – самое большое счастье для родителей! Сегодня мой Виктор получил первое место. Состязания были серьезные, противники сильные! От души поздравляю сына, моего Виктора-победителя! Он преодолел страх, волнение, собрал волю в кулак и стал чемпионом», – заявила Ольга.
Ольга Кабо с сыном «Какой мужчина подрастает. Достойно уважения», «Поздравляю, ваш сын большой молодец», «Поздравляю вашего чемпиона и вас! Красавец!», «Оленька, поздравлю! Нет ничего красивее, чем лица матерей, гордящихся детьми», «Витюша, мамина гордость! Поздравляю!» – похвалили мальчика и его маму поклонники Кабо. Напомним, ранее Ольга Кабо назвала реальную причину своего развода после 11 лет совместной жизни с мужем Николаем.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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