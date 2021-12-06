Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа

Певица и ведущая Ольга Орлова призналась, что выходила замуж с багажом. Артистка и ее избранник Валерий не стали делать шоу из своей свадьбы. Влюбленные специально устроили скромную церемонию, поскольку хотели провести этот день вдвоем. Ольга Орлова немало удивила своих поклонников, рассказав о тайной свадебной церемонии, которая прошла в конце сентября. Разумеется, у подписчиков скопилось немало вопросов, на которые телеведущая согласилась ответить. Так, звезда призналась, что у них с возлюбленным до сих пор не было медового месяца. Сейчас Валерий слишком увлечен работой, но в будущем они все-таки планируют отдохнуть вдвоем. Рассказала Орлова и о том, как отпраздновала бракосочетание. «Мы посидели в ресторанчике напротив загса. Это был понедельник, людей почти не было. В ресторане мы были практически вдвоем. Так что все было очень тихо и спокойно», — призналась звезда.Ольга Орлова с мужем Информации об избраннике Орловой не так уж и много. Известно лишь, что Валерий старше звезды на 10 лет и занимается бизнесом. Мужчине не нравится повышенное внимание к его персоне, да и сама Ольга не желает привлекать внимание к личной жизни. По мнению певицы, она встретила именно того человека, о котором мечтала всю жизнь. Валерий принял Орлову и ее прошлое, за что телеведущая ему очень благодарна. Он даже сумел сразу найти общий язык с многочисленными домашними питомцами избранницы. «Если бы муж был против собак, я бы за него не вышла. Я никогда не предам их. Я вообще по натуре очень преданный человек. Это касается всего. Я шла в комплекте с сыном, собаками и прочими моментами. Взять можно было только оптом», — подчеркнула певица. Кстати, с 20-летним сыном Орловой Валерий тоже нашел общий язык. Артем одобрил выбор мамы, поэтому сейчас в семье Ольги царит абсолютный мир.