Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе

Певица и ведущая Ольга Орлова поделилась подробностями личной жизни. О личной жизни артистки ходило немало слухов. Это было связано с тем, что Ольга крайне редко раскрывала подробности о своих романах. И все же, 5 декабря она рассказала, что вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен по имени Валерий. Влюбленные устроили тайную свадьбу, которая прошла еще в конце сентября.Ольга Орлова с сыном Многих поклонников интересовало, как сын Ольги, 20-летний Артем, относится к переменам в ее личной жизни. Как оказалось, наследник выбор мамы одобрил. «Сын очень рад за меня. У них прекрасные отношения», — отметила артистка. Напомним, отцом Артема является бизнесмен Александр Карманов, с которым Ольга состоялся в отношениях в начале 2000-х. Бывшие влюбленные расстались еще в 2004 году, но сохранили контакт. Все эти годы они продолжали общаться, вместе решая вопросы, связанные с наследником.