Ориентированный на криптовалюты робо-эдвайзер Stacked привлек $35 млн

Сервис автоматического инвестирования Stacked в цифровые валюты привлек $35 млн по итогам раунда финансирования Серии А. Его возглавили Alameda Research и Mirana Ventures, пишет The Block.

В раунде также участвовали Fidelity International Strategic Ventures, DRW Venture Capital, Alumni Ventures и Jump Capital.

В июне SEC одобрила работу Stacked в качестве зарегистрированного инвестиционного консультанта (RIA).

Базирующийся в Чикаго стартап намерен расширить число сотрудников с 40 до 100 и полностью развернуть функционал мобильного приложения в следующие шесть месяцев.

Согласно данным фирмы, через так называемые «stacks», готовые портфели цифровых активов, в 2021 году фирма обработала более $10 млрд в криптотранзакциях для «десятка тысяч инвесторов».

Stacked реализует эту возможность через подключение к одной из биткоин-бирж- партнеров.

Компания поставила цель в 2022 году нарастить объем клиентских средств с более чем $100 млн до $1 млрд.

Напомним, в июле американский робо-эдвайзер Wealthfront с активами на $25 млрд открыл клиентам доступ к криптовалютным фондам от Grayscale Investments.

В декабре инвестиционный советник Ritholtz Wealth Management и управляющая компания WisdomTree investments сообщили о запуске криптоиндекса. Эту структуру смогут рекомендовать инвестиционные консультанты через платформу onRamp.

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