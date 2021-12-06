Пациенты смогли взыскать с волгоградской больницы расходы на лекарства от COVID-19

Вадим Карасев

Михайловская центральная районная больница Волгоградской области вернет около 8 тыс рублей двум бывшим пациентам, которые проходили здесь лечение от коронавирусной инфекции. Больным пришлось покупать лекарства на свои средства, сообщает информационное агентство "Высота 102".

В конце лета в лечебное учреждение в Волгоградской области были доставлены мужчина и женщина. Им установили диагноз - новая коронавирусная инфекция и пневмония. Однако медикаментов для заболевших не оказалось, и родственники покупали препараты за свои деньги. Для мужчины покупка лекарственных средств обошлась в 2 071 рубль. Женщина потратила гораздо больше - 5 867 рублей.

На судебных заседаниях представители Михайловской ЦРБ просили отказать в удовлетворении исков - они ссылались на то, что люди не обращались с заявлениями к руководству больницы с требованиями вернуть деньги за приобретенные лекарства. Тем не менее ответчики признали факт отсутствия необходимых препаратов в госпитале в период лечения этих двух граждан.

В итоге Михайловский районный суд удовлетворил требования истцов и взыскал с районной больницы около 7,9 тыс рублей в пользу двух бывших пациентов.

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