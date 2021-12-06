Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Первую версию «Википедии» выставили на аукцион Christie’s в виде NFT

Первую версию «Википедии» выставили на аукцион Christie’s в виде NFT


Сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс выставил на продажу первую версию интернет-энциклопедии на аукционе Christie’s в виде невзаимозаменяемого токена (NFT).


Торги продлятся до 15 декабря. Вместе с токеном домашней страницы «Википедии» от 15 января 2001 года на продажу выставили компьютер iMac, с которого Уэйлс впервые запустил энциклопедию.


Вырученные средства сооснователь проекта направит на благотворительность и собственную социальную сеть WT.Social.


На момент написания за токен интернет-энциклопедии предложили $2400, за iMac — $600.


После продажи домашнюю страницу «Википедии» разместят в интернете. Через пять минут после редактирования она будет возвращаться к исходному состоянию. Владелец сможет закрыть доступ к странице или запретить ее редактирование.


Напомним, в июне 2021 года создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли продал оригинальный исходный код, лежащий в основе интернета, в виде NFT. Позднее в нем обнаружили ошибку.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Каждый пятый россиянин не может расшифровать аббревиатуру СССР
Каждый пятый россиянин не может расшифровать аббревиатуру СССР
Эдвард Сноуден раскритиковал разработчиков NFT-игр за создание дефицита
Эдвард Сноуден раскритиковал разработчиков NFT-игр за создание
Ritholtz Wealth Management и WisdomTree запустили криптоиндекс
Ritholtz Wealth Management и WisdomTree запустили криптоиндекс
ЦБ РФ не одобрил использование биткоина финансовыми компаниями
ЦБ РФ не одобрил использование биткоина финансовыми компаниями
Журналисты узнали о планах FTX довести свою оценку до $32 млрд
Журналисты узнали о планах FTX довести свою оценку до $32 млрд
Первую версию «Википедии» выставили на аукцион Christie’s в виде NFT
Первую версию «Википедии» выставили на аукцион Christie’s в виде NFT
Чанпэн Чжао заявил о планах Binance получить регистрацию в Великобритании
Чанпэн Чжао заявил о планах Binance получить регистрацию в
Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе
Ольга Орлова сообщила, как сын отнесся к ее свадьбе
Лера Кудрявцева сцепилась с известной певицей
Лера Кудрявцева сцепилась с известной певицей
Дана Борисова не смогла справиться с дочерью и отправила ее к отцу
Дана Борисова не смогла справиться с дочерью и отправила ее к отцу
Шура шокировал своим признанием об алкоголизме
Шура шокировал своим признанием об алкоголизме
Все DLC для Destiny 2 уберут из Game Pass на этой неделе, а Forsaken станет бесплатным
Все DLC для Destiny 2 уберут из Game Pass на этой неделе, а Forsaken

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев устроили разборки на потеху публике
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения на Terra
Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин напомнил о рисках криптовалют
Итоги недели: цена биткоина в моменте упала до $42 000, а Путин
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее фанаты
Ксения Собчак надела на голову трусы или бюстгальтер – спорят ее
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии
FTX представила предложения по регулированию криптовалютной индустрии

Еще по теме

Конкурент Faсebook. Сооснователь Википедии запустил свою соцсеть
Раскрыты подробности создания российского аналога «Википедии»
Отредактированные статьи Википедии о наркотиках устроили ФСКН
В России передумали создавать аналог «Википедии» за миллиарды рублей