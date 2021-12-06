Первую версию «Википедии» выставили на аукцион Christie’s в виде NFT

Сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс выставил на продажу первую версию интернет-энциклопедии на аукционе Christie’s в виде невзаимозаменяемого токена (NFT).

Торги продлятся до 15 декабря. Вместе с токеном домашней страницы «Википедии» от 15 января 2001 года на продажу выставили компьютер iMac, с которого Уэйлс впервые запустил энциклопедию.

Вырученные средства сооснователь проекта направит на благотворительность и собственную социальную сеть WT.Social.

На момент написания за токен интернет-энциклопедии предложили $2400, за iMac — $600.

После продажи домашнюю страницу «Википедии» разместят в интернете. Через пять минут после редактирования она будет возвращаться к исходному состоянию. Владелец сможет закрыть доступ к странице или запретить ее редактирование.

Напомним, в июне 2021 года создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли продал оригинальный исходный код, лежащий в основе интернета, в виде NFT. Позднее в нем обнаружили ошибку.