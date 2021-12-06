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Первые рецензии кампании Halo Infinite: игра получает высокие оценки

Первые рецензии кампании Halo Infinite: игра получает высокие оценки


Сегодня ведущие игровые СМИ опубликовали рецензии на Halo Infinite. Они раньше других получили доступ к сюжетной кампании нового шутера 343 Industries, и у журналистов было достаточно времени, чтобы составить свое мнение об игре.

На данный момент у Halo Infinite на сайте Opencritic рейтинг в 86 баллов из 100, при этом 94% критиков рекомендуют игру. Составлен рейтинг на базе 73 рецензий. Некоторые из оценок ведущих игровых СМИ:



Game Informer — 9.3 из 10



GameSpot — 9 из 10



Giant Bomb — 4 из 5



Destructoid — 9 из 10



IGN Spain — 9 из 10



God is a Geek — 9 из 10



Eurogamer — не рекомендуют

Большинство журналистов сходятся во мнении, что Halo Infinite — это «лучший Halo за последние 10 лет», как в плане сюжетной кампании, так и в плане мультиплеера. При этом оценки выставляются единые для кампании и многопользовательского режима, и многие журналисты отмечают, что хотели бы разделить эти оценки и баллы выше дать именно мультиплееру.

К плюсам в кампании Halo Infinite относят интересный сюжет, много новых возможностей (вроде исследования игрового мира или крюка-кошки главного героя), качественные бои (хороший ИИ), враги с интересными особенностями (большинство из них уже были в прошлых играх серии). Прохождение сюжетной кампании Halo Infinite займет от 10 до 30 часов.

К минусам кампании Halo Infinite журналисты относят некоторые технические проблемы, которые присутствуют в игре (в основном, падения FPS в некоторых моментах). Кроме того, игровой мир в Halo Infinite не столь открыт, как могут ожидать игроки — это не игра в открытом мире, в классическом ее понимании. Ближе к концу кампании, журналисты отмечают, что сюжет «затихает», но без спойлеров сложно сказать, что именно они имеют в виду.


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Напомним, что релиз Halo Infinite состоится 8 декабря на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Игра сразу будет доступна в Game Pass, а ее мультиплеер доступен уже сейчас.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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