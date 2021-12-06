Пятилетней Ане Ямолдиновой с острым лейкозом нужна помощь

Иркутское региональное отделение Международной общественной организации инвалидов «Стеллариум» собирает средства на приобретение авиабилетов на прямой рейс до Санкт - Петербурга для пятилетней Ани Ямолдиновой. Малышка борется с острым лейкозом.

Победить заболевание лекарственной терапией не удалось. Необходима пересадка костного мозга. Провести трансплантацию готовы в НИИ им. Горбачевой Санкт-Петербурга. На первом этапе проведения химиотерапии, обследования и подготовки к пересадке ребенка ждут на дневном стационаре. Это значит, что маме, помимо покупки авиабилетов, необходимо иметь средства для оплаты жилья, питания и транспортные расходы. Нужная сумма - 200 000 рублей.

«Стеллариум» сообщает, что благодаря публикациям на IRK.ru и отзывчивости иркутян удалось помочь нескольким детям. Собраны средства на трехнедельное проживание семилетнего Димы Генералова в Санкт-Петербурге, средства на приобретение специализированного питания для малышки из Тайшета. «Каждый пожертвованный рубль совершает чудо, дает шанс детям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.

Мы искренни верим, что дети не должны умирать от того, что у взрослых нет денег», - говорится в сообщении организации.

Перечислить средства для Ани можнона сайте «Стеллариум».