Почти 240 ребят-кадетов приняли участие в программе «Орлёнка» «В команде с друзьями»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в рамках тринадцатой смены завершилась программа «В команде с друзьями», направленная на совершенствование навыков командной работы, развитие в различных видах художественного и технического творчества и формирование у ребят активной жизненной позиции, сообщает Минпросвещения России.

Проект, объединивший почти 240 ребят-кадетов, реализован в партнёрстве с Международной общественной благотворительной организацией «Центр народной помощи «Благовест».

На протяжении трёх недель ученики кадетских классов из Москвы и Московской области принимали участие в шести треках программы-игры: экологическом, творческом, спортивном, интеллектуальном, креативном и посвящённом здоровому образу жизни.

Также они побывали на экскурсиях в Музее истории «Орлёнка», «Аптеке для души», Астрономической обсерватории, Центре инноваций SAP и на творческих мастер-классах на Аллее мастеров детского центра. На занятиях в рамках курса «Путь к победе» ребята освоили основы пилотирования, прошли огневую подготовку и изучили сборку и возможности боевых роботов.

Программа завершилась игрой, в ходе которой подвели итоги обучения детей, их участия в творческих, туристских, интеллектуальных и спортивных состязаниях. Ребята, проявившие себя лучше всех, отмечены памятными призами, сертификатами и грамотами.

«В партнёрстве с Центром народной помощи «Благовест» в «Орлёнке» реализуется важнейшая общественная миссия поддержки одарённых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во Всероссийском детском центре ребята получают возможность найти новое увлечение, раскрыть свои таланты и вдохновиться на дальнейшее развитие», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Всероссийский детский центр «Орлёнок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

Он состоит из десяти базовых лагерей, четыре из которых работают круглогодично, шесть – в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные программы федерального и регионального уровней.

В течение года в «Орлёнок» приезжают более 20 тысяч ребят.