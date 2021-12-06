Помощь юриста в решении корпоративных споров

Роман Иванов

Корпоративные споры касаются материальных взаимоотношений, возникших между двумя равными участниками, затрагивающие прекращение, приобретение или осуществление интересов, прав. В таких конфликтах участвуют хозяйственные общества и их члены, в том числе прошлые, а также создатели и все, кто был задействован в создании.

Конечная цель — не просто решить проблему, а определить законность рассуждений участника о правах, обязанностях или по другим вопросам. Основой корпоративного спора является иск. Его подают от имени корпорации против его участника, либо же последний направляет такой документ на адрес юридического лица. Бывает и так, что один участник корпорации подает иск против другого человека или должностных лиц. Любые конфликты внутри компании практически невозможно решить без помощи опытного специалиста.

Какие бывают споры

Конфликты, возникающие между руководством компании и ее персоналом или между сотрудниками, случаются по разным причинам. Чаще всего они касаются таких вопросов:

признание недействительными решений собрания акционеров, участников корпорации. Процедура созыва всех членов имеет свою специфику. Если были нарушены сроки или лицо считает, что при проведении собрания не соблюдались его права, возникает недопонимание;

доля в уставном капитале, принадлежность акций. Нередко стороны не могут прийти к соглашению в вопросах, как правильно распределить акции, имущественные права после событий, что привели к необходимости сделать это;

признание устава недействительным. Отдельные участники корпорации могут не согласиться с положениями, прописанными в нем;

изменение учредительных документов, ценных бумаг. Это, например, конфликты из-за недостоверных данных в отчетах, сомнительные сделки, неправомерные действия регистрирующего органа;

выплата дивидендов, взыскание части имущества корпорации, выход, исключение участника, передача его доли.

Юридические услуги в корпоративных спорах включают ряд действий для решения вопроса в рамках законодательства. Стороны такого конфликта не всегда обращаются в суд, если между ними возникает недопонимание. Некоторые решают вопросы и без вмешательства высших инстанций, путем переговоров.

Если найти компромиссный вариант и избежать спора не получается, вопросом занимается арбитражный суд. Туда подаются иски касательно одобрения сделок, назначения или отмены дивидендов, назначения и управления юрлицом, оспаривания, признания прав.

Подача иска в арбитражный суд еще не означает, что проблема будет решена в пользу обратившегося. Нередко разбирательство затягивается на долгие месяцы. Своевременное обращение к юристу по корпоративным спорам позволит ограничить права ответчика. Так, можно временно наложить арест на его имущество и запретить ему совершать любые действия, имеющие отношение к предмету конфликта.

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Источник: Столичный центр аудита и оценки — scaoconsulting.ru