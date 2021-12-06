Пострадавший из-за пандемии бизнес Иркутской области получил 300 миллионов рублей

Предпринимателям Иркутской области, которые пострадали от ковидных ограничений, выплатили около 300 миллионов рублей. Деньги выделялись с начала ноября 2021 года по программе грантовой поддержки, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

С 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими из-за новой волны распространения коронавируса. Для поддержки пострадавшего бизнеса федеральные власти запустили две программы. Первая – безвозмездные гранты. Их размер зависит от количества работников – в расчете один МРОТ на одного занятого, в случае ИП – включая самого индивидуального предпринимателя. Заявления на данную меру поддержки принимаются на сайте nalog.gov.ru. На сегодня одобрены заявления 5,5 тысячи предприятий, в которых трудоустроено более 25 тысяч жителей региона. Сбор заявлений на получение грантов продлится до 15 декабря. В списке пострадавших отраслей 21 позиция.

Вторая программа поддержки бизнеса - льготное кредитование «ФОТ 3.0». По последним данным, в рамках реализации второго этапа программы с начала ноября в Иркутской области уже одобрено 311 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем на сумму более 800 миллионов рублей. Программа «ФОТ 3.0» предполагает выдачу кредитов по ставке 3% годовых на три года представителям 17 пострадавших сфер бизнеса. Максимальная сумма займа – 500 миллионов рублей. Заключить договор на льготный кредит можно до конца 2021 года. Главное условие: заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест на время действия кредитного договора.

Наталья Гершун, министр экономического развития и промышленности Иркутской области:

– Экономическая ситуация в Иркутской области постепенно выравнивается. Есть очевидная позитивная динамика в строительной сфере, в общепите и розничной торговле не только по сравнению с 2020 годом, но и по сравнению с докризисным 2019. Но на восстановление нужно время, поэтому для бизнеса продолжают действовать федеральные и региональные меры поддержки.

В регионе также действуют региональные меры поддержки бизнеса. Фондом развития промышленности Иркутской области предусмотрена компенсация затрат за транспортировку продукции в пределах страны для исполнения госконтракта. Фонд микрокредитования предоставляет микрозаймы до 5 миллионов рублей на два года по ставке 3% годовых, а также занимается реструктуризацией займов.

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