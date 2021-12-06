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Правительство РФ продлило атиковидные правила работы вахтовиков до начала 2023 года

Правительство РФ продлило атиковидные правила работы вахтовиков до начала 2023 года

До 1 января 2023 года вахтовики продолжат работать по временным правилам, введенным из-за коронавируса. Постановление об этом подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Перед тем, как отправиться на вахту, работники обязаны пройти двухнедельный карантин. Время, проведенное в изоляции, работодатель обязан оплачивать не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки.

Сотрудникам, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, выплачивается не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.

При письменном согласии работника максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев. Такая мера допускается, если сменный сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий. При этом продолжительность смены должна составлять не более 12 часов, перерыв между ними – не менее 12 часов.

Временные правила работы вахтовым методом утвердили 28 апреля 2020 года, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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