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Премии госслужащих могут стать меньше

Премии госслужащих могут стать меньше

00:27  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1256257-7



Соотношение должностного оклада и премий в содержании госслужащих может измениться. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.

Документ, внесенный правительством, принят в первом чтении 18 ноября. Он подготовлен во исполнение указа президента об основных направлениях развития государственной гражданской службы. Согласно этому указу, необходимо оптимизировать структуру содержания госслужащих без снижения уровня их зарплат. Как ранее сказала замглавы Минтруда Елена Мухтиярова, предусматривается увеличение доли должностного оклада в структуре содержания чиновников. Сейчас доля гарантированного содержания чиновников составляет примерно 40 процентов в их зарплате, а премиальные — 60 процентов. С 2006 года систему оплаты их труда не меняли.

Кадровые документы чиновников хотят перевести в цифру


Согласно законопроекту, гарантированный оклад будет 70 процентов, а премии — 30 процентов. По словам Елены Мухтияровой, новые нормы позволят «перейти от точечного регулирования вопросов оплаты труда в федеральных государственных органах, которая сложилась за последние годы, к системному регулированию с едиными правовыми подходами».

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#госслужба #деньги


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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