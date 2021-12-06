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Приложение Xbox будет показывать, хорошо ли работает игра на вашем PC

Приложение Xbox будет показывать, хорошо ли работает игра на вашем PC


Microsoft продолжает развивать игровое направление на PC, в том числе улучшая приложение Xbox, которое позволяет запускать на компьютерах игры из подписки Game Pass. Приложение регулярно получает новые возможности, и Microsoft его заметно улучшает, в соответствии с пожеланиями игроков.

Как стало известно, в одном из ближайших апдейтов приложения Xbox на PC компания Microsoft добавит в нем информацию о работе той или иной игры на конкретном компьютере. Игрокам не придется переходить к системным требованиям самой игры и сравнивать их с производительностью компьютера – приложение Xbox сделает все за них. В нем появится отдельный ярлык, который указывает, хорошо ли работает конкретная игра на конкретном PC. Ниже можно видеть в сообщении Тома Уоррена (из The Verge), как это будет выглядеть.


Отметим, что пока нет информации о том, на основании каких данных компания Microsoft будет формировать результат анализа работы игры на PC. Возможно, к релизу данной опции компания поделится подробностями, поскольку сейчас остается загадкой, что Microsoft подразумевает под определением «great» при работе игры на PC – 30 FPS или 60 FPS, как и нет информации о том, какие настройки должны быть выставлены в игре, чтобы получить «great».

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По материалам: newxboxone

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