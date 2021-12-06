Приложение Xbox будет показывать, хорошо ли работает игра на вашем PC





Microsoft продолжает развивать игровое направление на PC, в том числе улучшая приложение Xbox, которое позволяет запускать на компьютерах игры из подписки Game Pass. Приложение регулярно получает новые возможности, и Microsoft его заметно улучшает, в соответствии с пожеланиями игроков.

Как стало известно, в одном из ближайших апдейтов приложения Xbox на PC компания Microsoft добавит в нем информацию о работе той или иной игры на конкретном компьютере. Игрокам не придется переходить к системным требованиям самой игры и сравнивать их с производительностью компьютера – приложение Xbox сделает все за них. В нем появится отдельный ярлык, который указывает, хорошо ли работает конкретная игра на конкретном PC. Ниже можно видеть в сообщении Тома Уоррена (из The Verge), как это будет выглядеть.

the Xbox app for Windows will soon let you know if games will play well on your PC or not. "Should play great on this PC" is a new simple label to let PC players know 👇 pic.twitter.com/1DnrOhLMV1 — Tom Warren (@tomwarren) December 5, 2021



Отметим, что пока нет информации о том, на основании каких данных компания Microsoft будет формировать результат анализа работы игры на PC. Возможно, к релизу данной опции компания поделится подробностями, поскольку сейчас остается загадкой, что Microsoft подразумевает под определением «great» при работе игры на PC – 30 FPS или 60 FPS, как и нет информации о том, какие настройки должны быть выставлены в игре, чтобы получить «great».