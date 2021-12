Присяжные вынесли решение по делу Клеймана против Райта

В Майами коллегия присяжных вынесла решение по делу самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта и семьи его экс-партнера Дейва Клеймана. Об этом сообщила репортер Law360 Каролина Боладо.

Defense win on all claims except conversion. Jury awards $100 million to W&K Info Defense on that count. No punitive damages. — Carolina Bolado (@CarolinaBolado) December 6, 2021

Согласно решению, Райт должен выплатить $100 млн в качестве компенсации W&K Info Defense Research за конверсию. В 2019 году самопровозглашенный Сатоши Накамото пытался доказать суду, что Клейман не имел прав на заявленную долю в компании, и говорил о якобы отказе последнего от своей доли.

«Я чувствую себя удивительно счастливым и оправданным. Я не мошенник и никогда им не был», — приводит CoinDesk слова Райта.

Другие претензии к нему присяжные отклонили.

Ранее специалисты фирмы WizSec заявили, что жюри «просто выбирает между двумя ошибочными решениями»:

«Ни Райт, ни Клейман не имели никакого отношения к созданию биткоина и не добывали BTC, поэтому они спорят из-за вымышленных активов, которых никогда не существовало (или пытаются претендовать на биткоины других людей)».

Neither Wright nor Kleiman had anything to do with the creation of Bitcoin and didn't mine any bitcoins, so they're quarrelling over fictional assets that never existed in the first place (or are trying to lay claim to other people's bitcoins). — WizSec Bitcoin Research (@wizsecurity) November 30, 2021

В WizSec подчеркнули, что Райт «придумал историю» о том, как создал первую криптовалюту. В свою очередь, истцы «поймали его на слове» и потребовали вернуть «свою половину „ активов “».

«Райт не может признать, что он все выдумал, иначе весь карточный домик рухнет. Следовательно, обе стороны делают вид, что некоторая часть лжи Райта реальна», — говорится в треде.

If the jury ends up ordering Wright to pay some massive sum to Kleiman, the noteworthy thing to report isn't the amount but that it's money Wright *never had* and *never will have*.



It's a mockery of justice either way, but a loss for Wright would at least be poetic justice. — WizSec Bitcoin Research (@wizsecurity) November 30, 2021

«Если присяжные в конечном итоге обяжут Райта выплатить Клейману крупную сумму, следует сообщить не о сумме, а о том, что это деньги, которых у Райта „никогда не было“ и „никогда не будет“», — добавили специалисты.

По мнению WizSec, в любом случае «это издевательство над справедливостью», но потери Райта были бы как минимум «поэтическим правосудием».

В феврале 2018 года Айра Клейман, брат скончавшегося компьютерного криминалиста и математика Дейва Клеймана, подал в суд на Крейга Райта.

Истец обвинил последнего в присвоении 1,1 млн BTC, предположительно принадлежавших Клейману, которого связывают с созданием первой криптовалюты.

Тогда же специалисты WizSec выяснили, что упомянутые в иске биткоин-адреса никогда не относились ни к Клейману, ни к Райту.

В августе 2019 года суд Южного округа Флориды постановил взыскать с Райта 500 000 BTC. Самопровозглашенный Сатоши Накамото отказался от участия в соглашении об урегулировании претензий. Разбирательство возобновили.

В мае 2020 года 145 ранних биткоин-адресов подписали сообщение с обвинением Райта в мошенничестве и лжесвидетельствовании. Он утверждал, что эти адреса принадлежат ему.

В июне того же года адвокаты Райта и Клеймана представили список из 36 свидетелей по делу. В число экспертов они включили раннего разработчика биткоина Гэвина Андресена и проповедника криптофилософии Андреаса Антонопулоса. В своих показаниях Андресен не признал Райта создателем цифрового золота и предположил, что его могли ввести в заблуждение.

В сентябре 2020 года суд отклонил ходатайство Райта об упрощенном производстве. Ранее тот заявил, что срок давности истек, а истец не может доказать устной договоренности.

В феврале 2021 года Райт потребовал от разработчиков Bitcoin Core вернуть ему доступ к двум кошелькам с биткоинами. Один из адресов связан со взломом криптовалютной биржи Mt.Gox.

Напомним, защита Райта строилась на двух аспектах: диагностированном расстройстве аутистического спектра и отсутствии письменного соглашения с Клейманом. По словам адвоката ответчика, из-за аутизма ее клиент и Клейман по-разному понимали слово «партнер».

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!