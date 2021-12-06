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Присяжные вынесли решение по делу Клеймана против Райта

Присяжные вынесли решение по делу Клеймана против Райта


В Майами коллегия присяжных вынесла решение по делу самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта и семьи его экс-партнера Дейва Клеймана. Об этом сообщила репортер Law360 Каролина Боладо.



Согласно решению, Райт должен выплатить $100 млн в качестве компенсации W&K Info Defense Research за конверсию. В 2019 году самопровозглашенный Сатоши Накамото пытался доказать суду, что Клейман не имел прав на заявленную долю в компании, и говорил о якобы отказе последнего от своей доли.


«Я чувствую себя удивительно счастливым и оправданным. Я не мошенник и никогда им не был», — приводит CoinDesk слова Райта.


Другие претензии к нему присяжные отклонили.


Ранее специалисты фирмы WizSec заявили, что жюри «просто выбирает между двумя ошибочными решениями»:


«Ни Райт, ни Клейман не имели никакого отношения к созданию биткоина и не добывали BTC, поэтому они спорят из-за вымышленных активов, которых никогда не существовало (или пытаются претендовать на биткоины других людей)».



В WizSec подчеркнули, что Райт «придумал историю» о том, как создал первую криптовалюту. В свою очередь, истцы «поймали его на слове» и потребовали вернуть «свою половину „ активов “».


«Райт не может признать, что он все выдумал, иначе весь карточный домик рухнет. Следовательно, обе стороны делают вид, что некоторая часть лжи Райта реальна», — говорится в треде.



«Если присяжные в конечном итоге обяжут Райта выплатить Клейману крупную сумму, следует сообщить не о сумме, а о том, что это деньги, которых у Райта „никогда не было“ и „никогда не будет“», — добавили специалисты.


По мнению WizSec, в любом случае «это издевательство над справедливостью», но потери Райта были бы как минимум «поэтическим правосудием».


В феврале 2018 года Айра Клейман, брат скончавшегося компьютерного криминалиста и математика Дейва Клеймана, подал в суд на Крейга Райта.


Истец обвинил последнего в присвоении 1,1 млн BTC, предположительно принадлежавших Клейману, которого связывают с созданием первой криптовалюты.


Тогда же специалисты WizSec выяснили, что упомянутые в иске биткоин-адреса никогда не относились ни к Клейману, ни к Райту.


В августе 2019 года суд Южного округа Флориды постановил взыскать с Райта 500 000 BTC. Самопровозглашенный Сатоши Накамото отказался от участия в соглашении об урегулировании претензий. Разбирательство возобновили.


В мае 2020 года 145 ранних биткоин-адресов подписали сообщение с обвинением Райта в мошенничестве и лжесвидетельствовании. Он утверждал, что эти адреса принадлежат ему.


В июне того же года адвокаты Райта и Клеймана представили список из 36 свидетелей по делу. В число экспертов они включили раннего разработчика биткоина Гэвина Андресена и проповедника криптофилософии Андреаса Антонопулоса. В своих показаниях Андресен не признал Райта создателем цифрового золота и предположил, что его могли ввести в заблуждение.


В сентябре 2020 года суд отклонил ходатайство Райта об упрощенном производстве. Ранее тот заявил, что срок давности истек, а истец не может доказать устной договоренности.


В феврале 2021 года Райт потребовал от разработчиков Bitcoin Core вернуть ему доступ к двум кошелькам с биткоинами. Один из адресов связан со взломом криптовалютной биржи Mt.Gox.


Напомним, защита Райта строилась на двух аспектах: диагностированном расстройстве аутистического спектра и отсутствии письменного соглашения с Клейманом. По словам адвоката ответчика, из-за аутизма ее клиент и Клейман по-разному понимали слово «партнер».


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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