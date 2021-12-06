"Приветы из прошлого", которые (внезапно) все еще существуют

Мультсериал «Покемон»Существует с 1997 года, последний на данный момент сезон «Pokémon Master Journeys: The Series» выходит в 2021 году (последняя серия сезона будет выпущена 24 декабря).+100500Первый выпуск шоу вышел 29 августа 2010 года, а последний вышел в конце ноября. У канала Максима Голополосова сейчас 10,6 миллионов подписчиков, впрочем сами видео в среднем набирают немногим больше одного миллиона просмотров.Группа QueenНесмотря на смерть Фредди Меркьюри ещё в 1991 году и уход басиста Джона Дикона, группа до сих является действующей силами Брайана Мэя и Роджера Тейлора. Они по сей день дают концерты под эгидой проекта «Queen+…», приглашая в качестве вокалиста Адама Ламберта, и параллельно выпускают сольные альбомы. Концертный тур группы уже расписан и на 2022 год.Игра «Как достать соседа»Первая часть этой видеоигры вышла в 2003 году, а последняя «Neighbours Back From Hell» — в конце 2020 года. Кстати, знали ли вы, откуда родом эта игра? Так вот, из Австрии! Вот где живут самые славные соседи.Канал MTV и «12 злобных зрителей»В России канал был запущен в 1998 году и пользовался большой популярностью. С 2013 года MTV стал платным спутниковым каналом, который можно подключить не во всех регионах России, но при этом у него есть YouTube-канал с 134 тысячами подписчиков.Одна из первых программ MTV «12 злобных зрителей» была запущена в 1999 году. Она множество раз снималась с эфира и возвращалась, меняя концепцию и ведущих (их, кстати, было уже 12). Последний выпуск на данный момент выходил в ноябре.Мультсериал «Масяня»Первый эпизод мультсериала «Автолюбитель» вышел в 2001 году, а последний, уже 157-й под названием «Только Две Сцены» — 22 октября 2021 года. Таким образом Масяня существует уже 20 лет! Сейчас у YouTube-канала Масяни 1 миллион подписчиков.Умницы и умникиВсероссийская телевизионная олимпиада выходит на «Первом канале» с 1992 года. Её автором и ведущим всё это время является Юрий Вяземский, который уже почти 30 лет говорит молодым участникам, что их ответ неполный.Wagon WheelsБританская сладость была очень популярна в России 90-х годов, когда печенье продавалось поштучно и стоило больших денег. Сейчас Wagon Wheels можно купить во многих супермаркетах страны, ощутив вкус детства, впрочем в интернете говорят, что как раз вкус уже не тот.ТамагочиИндустрия карманных виртуальных питомцев не остановилась 10-15 лет назад, и компания Bandai продолжает выпускать новые игрушки. Сейчас среди них есть варианты с цветным LCD-дисплеем или стилизованные под R2-D2 из «Звёздных войн». Их можно подсоединять к смартфонам, и внутри пытается выжить уже не одна зверушка, а целые поколения обитателей, которыми можно обмениваться с другими хозяевами.Телекомпания «Вид»Российская компания, производящая телевизионные передачи (в том числе «Поле чудес»), была основана в 1987 году и помимо создаваемого контента прославилась самым пугающим логотипом в мире. В 2017 году компания совершила ребрендинг, сменив название на «ВИDgital» и преобразив внешний вид китайского философа Го Сяна на своём логотипе. Теперь все видят, что на его голове жаба, а сам он расцвёл в улыбке.