Путин подписал закон о переводе полисов ОМС в цифру

22:40 Автор: Жанна Звягина

Президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий форму полиса обязательного медицинского страхования. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

После вступления документа в силу россияне смогут получать полисы не только в виде бумажных или пластиковых документов, но и в цифровом формате («уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме»).

Полисы ОМС будут оформлять в виде штрих-кодов

Данные о полисах буту храниться в едином реестре застрахованных лиц, туда их будут вносить территориальные фонды ОМС на основании сведений, предоставляемых госорганами, включая ЗАГС. Предполагается, что такие нормы позволят выдавать полис ОМС по факту рождения или получения гражданства, а также на основании заявления самого застрахованного лица.

Граждане смогут хранить цифровые документы в личном кабинете на портале госуслуг или, например, в смартфоне в виде QR-кода. Возможность отказаться от пластикового или бумажного полиса в пользу реестровой записи появится с 1 января 2022 года. Для получения медпомощи в поликлинике или больнице будет достаточно предъявить паспорт — в регистратуре самостоятельно сопоставят данные пациента.

С 2024 года при обращении за медпомощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность.

Документ также продлевает до 2024 года выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических осмотров.

Россиян будут уведомлять о госпитализации через госуслуги

Как ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, переход на цифру в системе здравоохранения и ОМС в перспективе избавит граждан от необходимости иметь бумажный медицинский полис. Вместе с тем полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию человека, который сам выберет, что ему удобно. При этом, по его словам, новорождённым медицинские полисы на бумаге не понадобятся уже с 1 июля 2022 года. Главным и единственным документом при обращении к врачу будет свидетельство о рождении.

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