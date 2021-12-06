Путин разрешил Центробанку устанавливать ограничения на выдачу кредитов

21:05 Автор: Жанна Звягина

Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым Центробанк сможет устанавливать ограничения на выдачу кредитов для замедления чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, и должен вступить в силу с начала 2022 года.

Сейчас ЦБ вправе вводить ограничения на банковское кредитование только в исключительных случаях и после согласования с правительством.

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Согласно подписанному главой государства документу, Банк России сможет на основании решения своего совета директоров ограничивать прямые количественные ограничения, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме займов указанного вида, предоставленных банком или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала. Ограничения будут дифференцированы в зависимости от характеристик кредитов, вида микрофинансовых организаций и лицензий, выдаваемых банкам, отнесения кредитных организаций к системно значимым.

Положения закона не будут применять к ипотеке, кредитам на предпринимательство, участие в долевом строительстве и автокредитам.

Прежде всего в законе речь идёт о необеспеченных кредитах, которые являются самыми рискованными для банков и самих заёмщиков. Лимитирование кредитования не будет обязательным — это дополнительный инструмент для наведения порядка на рынке. При этом банки и микрофинансовые организации будут нести ответственность за неисполнение требований ЦБ.

В случае нарушения установленных регулятором прямых количественных ограничений предусматриваются повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, уменьшение лимита по объему кредитов, а для микрофинансовых организаций — дополнительные коэффициенты риска или меры, предусмотренные федеральными законами.

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По данным Центробанка, с начала года объём проблемных долгов вырос на 7,9 процентов, а общий объём просроченной задолженности физлиц перед банками на 1 сентября 2021 года превысил один триллион рублей.

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