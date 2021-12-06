Ritholtz Wealth Management и WisdomTree запустили криптоиндекс

Инвестиционный советник Ritholtz Wealth Management и управляющая компания WisdomTree investments сообщили о запуске RWM WisdomTree Crypto Index. Структура предоставит возможность инвестиций в ведущие цифровые активы, токены DeFi, метавселенных, оракулов и L2-протоколов.

Доля биткоина в индексе составит 36%; Ethereum – 20%; Fantom, Terra, Polygon, Uniswap, Aave, SushiSwap, yearn.finance, Decentraland, Enjin, Chainlink, The Graph – по 4%.

Данные: Ritholtz.

Структурой будут управлять зарегистрированные инвестиционные консультанты (RIA) в рамках отдельно управляемого счета (SMA).

Хранением и торговлей криптовалютами займется биткоин-биржа Gemini, техническое решение предоставит onRamp. Последняя работает в качестве «интеграционной платформы-как-услуги» (iPaaS), предоставляя RIA в США доступ к криптовалютному рынку.

Напомним, Onramp привлекла $6 млн в посевном раунде финансирования с участием венчурного подразделения биржи Coinbase и фонда Gemini Frontier Fund.



