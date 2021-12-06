С начала года в Иркутске жилье в новостройках подорожало на 23%

Стоимость квадратного метра в новостройках Иркутска с января 2021 года выросла на 23% — до 95,72 тысячи рублей. За месяц цена за «квадрат» увеличилась на 0,4%. Вторичное жилье с начала года выросло в цене на 17%, за месяц – на 2,7%, сообщают аналитики сайта «Недвижимость Иркутской области».

«Рост цен на новостройки в Иркутске замедлился. В первой половине 2021 года новое жилье росло в цене уверенными темпами, а последние несколько месяцев динамика не дотягивает и до 1%», - говорится в сообщении.

Так, новостройки в Октябрьском районе подорожали на 1,7% (117,04 тысячи рублей), в Ленинском районе – на 1,5% (74,16 тысячи рублей), в Кировском районе цена не изменилась и осталась на уровне 93,96 тысячи рублей за «квадрат». В Свердловском и Куйбышевском районах отметилось снижение цен на 0,3% и 7% соответственно (97,10 и 90,56 тысячи рублей).

На вторичном рынке Иркутска средняя цена за квадратный метр в ноябре составила 91,82 тысячи рублей. В Ленинском районе цены на квартиры выросли на 8% (75,23 тысячи рублей), в Октябрьском – на 1,4% (103,33 тысячи рублей), в Свердловском – на 0,9% (90,97 тысячи рублей), в Куйбышевском – на 0,8% (85,18 тысячи рублей). Снижение цены на 0,3% зафиксировано в Кировском районе – до 99,01 тысячи рублей за квадратный метр.

Цены на вторичное жилье в Иркутске за месяц выросли на 7%

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