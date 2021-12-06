Сергей Кириенко выступил в студии-лектории общества "Знание" на форуме #МЫВМЕСТЕ

Вадим Карасев

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко выступил в студии-лектории общества "Знание" в ходе международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.



Кириенко назвал общество "Знание" примером просветительского волонтёрства и напомнил, что главная задача лектора и учителя – передать знания следующему поколению.

"Волонтерство в России становится универсальным — им занимаются люди всех возрастов. Во всем мире волонтёрами становятся только студенты от 17 до 25 лет. Потом они заводят семьи, начинаются хлопоты, и многие возвращаются к волонтёрству только в серебряном возрасте. У нас иначе: в период пандемии люди в возрасте от 35 до 50 лет пришли помогать врачам, доставлять продукты, пошли в дома престарелых, к детям, в приют для животных", – сказал он.

Если раньше волонтерскому движению доверяли лишь 34% россиян, то сейчас эта цифра равна 88%. Кириенко считает, что это единственный общественный институт, пользующийся таким безоговорочным доверием.