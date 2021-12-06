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Шура назвал Юрия Лозу трусом

Шура назвал Юрия Лозу трусом
Певец Шура высказался о трусости артиста, который побоялся придти в больницу и посмотреть на тяжелобольных коронавирусом.    Поп-исполнитель прокомментировал отказ 67-летнего Юрия Лозы приехать на экскурсию в коронавирусный госпиталь. 46-летний Шура считает, что музыкант испугался. Денис Проценко и еще 10 врачей крупных российских коронавирусных госпиталей две недели назад публично обратились к российским артистам, которые выступают против прививок от COVID-19. Они пригласили Юрия Лозу и других представителей шоу-бизнеса на экскурсию в «красные зоны». Мария Шукшина и Оскар Кучера дали понять, что опасаются иметь дело с экспериментальной вакциной, но не отрицают существование вируса. Константин Кинчев заверил, что ему довелось побывать в реанимации госпиталя, поскольку он сам тяжело перенес COVID-19. Тем не менее, рокер подчеркнул, что ему не нравится разделение общества, связанное с введение QR-кодов.
Шура Исполнитель шлягера «Плот» стал единственным, кто откликнулся на предложение главврачей. Музыкант назначил встречу с медиками на выходные. Однако затем Лоза перестал отвечать на звонки. «Сегодня утром Юрий Лоза подтвердил, что он приедет к нам. Мы с вами 52 минуты прождали... К сожалению, не приехал наш гость и не отвечает на телефон», — признался работник одной из коронавирусных больниц. Певец Шура осудил коллегу за странный поступок. «Кишка тонка. Поорать везде мы можем, а вот прийти... Просто страшно ему туда идти: вдруг он заболеет? Он же тоже не дурак», — отметил участник проекта «Суперстар! Возвращение». Журналист Максим Сидоров упрекнул Юрия в отсутствии уважения. «У человека нет совести — позвонить и предупредить. А люди стоят и ждут. Это глобальное неуважение. Я и мои окружающие привиты. Это ужасно, когда люди одиозно говорят о том, что не верят в это, а потом боятся», — высказался эксперт в шоу «Звезды сошлись». Лоза выиграл суд против шоу «Голос». Музыкант предъявил претензии за незаконное использование кавера на его хит «Плот». По решению судьи артист должен получить миллион рублей. Тем не менее, сам певец сомневается, что сможет дождаться компенсации от Первого канала.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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